The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır

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Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı popüler ve başarılı oyun serisi The Last of Us'ın üçüncü oyunundan yeni bilgiler paylaşıldı.

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Script Apart isimli bir podcast'te konuşan oyunun tasarımcısı ve stüdyonun eş başkanı Neil Druckmann, üçüncü oyun hakkında yeni gelişmeler aktardı. Söylediğine göre üçüncü oyunun taslak senaryosu tamamlanmış durumda. Ancak ne yazık ki oyunun geliştirme süreci şu anda aktif olarak devam etmiyor. Neil Druckmann, üçüncü oyunun bir gün yayınlanacağını umut ediyor.

İkinci oyunun sonu büyük tartışma yaratsa da net bir son olduğunu söyleyebiliriz. Bazı şeyler açıkta kalıyordu ancak bunlar için bir devam oyunu yapmak zor olabilir. Bu yüzden Neil Druckmann'ın kafasında daha başka bir senaryo olduğunu düşünebiliriz.

Naughty Dog şu anda ilk oyunun remake'i üzerinde çalışıyor. Remake PlayStation 5 için yayınlanacak. Stüdyo bu oyun ile birlikte PlayStation 5'e biraz daha alışmayı planlıyor.

https://www.ign.com/articles/the-last-of-us-part-3-has-a-plot-but-its-not-being-made-yet

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