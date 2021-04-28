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    The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır

    Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan The Last of Us'ın üçüncü oyununun geliştirme süreci ile ilgili detaylar açıklandı. Oyun ne yazık ki bir süre daha geliştirilmeyecek.
    28 Nisan 2021, 16:00 (12 sa.)
    1,7b
    14
    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Naughty Dog'un yaptığı popüler ve başarılı oyun serisi The Last of Us'ın üçüncü oyunundan yeni bilgiler paylaşıldı.

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    Script Apart isimli bir podcast'te konuşan oyunun tasarımcısı ve stüdyonun eş başkanı Neil Druckmann, üçüncü oyun hakkında yeni gelişmeler aktardı. Söylediğine göre üçüncü oyunun taslak senaryosu tamamlanmış durumda. Ancak ne yazık ki oyunun geliştirme süreci şu anda aktif olarak devam etmiyor. Neil Druckmann, üçüncü oyunun bir gün yayınlanacağını umut ediyor. 

    İkinci oyunun sonu büyük tartışma yaratsa da net bir son olduğunu söyleyebiliriz. Bazı şeyler açıkta kalıyordu ancak bunlar için bir devam oyunu yapmak zor olabilir. Bu yüzden Neil Druckmann'ın kafasında daha başka bir senaryo olduğunu düşünebiliriz. 

    Naughty Dog şu anda ilk oyunun remake'i üzerinde çalışıyor. Remake PlayStation 5 için yayınlanacak. Stüdyo bu oyun ile birlikte PlayStation 5'e biraz daha alışmayı planlıyor. 



    https://www.ign.com/articles/the-last-of-us-part-3-has-a-plot-but-its-not-being-made-yet
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mugetsuga 11 sa. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ...
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    Winter Is Coming (-- ...) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ellie transeksüel oluyormuş.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Provisioner (faith90 ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alabilecek durumda olduğum halde gerek görmediğim PS-5 i bana aldırtabilecek oyunlar ;

    Yeni , uzun soluklu ve iddialı bir Uncharted , God of War ve muhtemelen tek başına aldırtabilecek yeni bir Bloodborne... Ne yazık ki God of War hariç hiç biri ufukta görünmüyor.
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    N Nınja (Nınja ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
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    S Sniper Shepard (Oğuzhan Karaer) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Remake mi? WTF ŞAKA YAPIYOR GALİBA
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    Winter Is Coming (-- ...) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ellie transeksüel oluyormuş.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ellie ölüyormuş ilk bölümde.
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    Mugetsuga 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    İçimden bir ses GTA 6 haberlerine dönecek bu iş diyor ama dur bakalım.
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    Source (Barış ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Naughty Dog yeni IP çıkartmalı, The Last of Us Part 3 için erken.
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    Provisioner (faith90 ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Source
    Oyun dünyasının en az yarısı hala 2.oyunun hazımsızlığını yaşarken 3.oyunun söylentisi için bile çok erken.
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