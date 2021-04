The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının popüler ve sevilen yapımlarından biri olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizi uyarlaması geliyor. Geçtiğimiz saatlerde diziden yapım süreci ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

CBC'nin haberine göre The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlayacak. Directors Guild of Canada'nın bildirdiğine göre çekimler 5 Temmuz'da Kanada'nın Calgary isimli bir şehrinde başlayacak ve çekimler 8 Haziran 2022'de bitecek. Bu tarih aslında fazlasıyla uzun bir tarih. Ek çekimler için fazladan bir süre yazılmış olabilir ya da Pedro Pascal'ın yoğun takvimi sebebiyle çekimler sürekli devam etmeyecek birkaç kez ara verilecek.

Dizi, ilk oyunun hikayesini anlatacak ve oyundan bazı farklılıklar içerecek. Yayın tarihi resmi olarak açıklanmadı ancak çekim tarihlerine bakarak 2022 sonunda veya 2023 başında yayınlanacağını düşünebiliriz.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Başrollerde ise Pedro Pascal ve Bella Ramsey bulunuyor. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek.

https://www.pushsquare.com/news/2021/04/hbos_the_last_of_us_tv_show_to_start_shooting_in_july

