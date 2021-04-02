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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor

    HBO'da yayınlanacak olan The Last of Us oyunundan uyarlama dizinin çekimleri için başlangıç ve bitiş tarihi verildi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Nisan 2021, 15:00 (1 hf.)
    1,8b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor
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    Oyun dünyasının popüler ve sevilen yapımlarından biri olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizi uyarlaması geliyor. Geçtiğimiz saatlerde diziden yapım süreci ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

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    CBC'nin haberine göre The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlayacak. Directors Guild of Canada'nın bildirdiğine göre çekimler 5 Temmuz'da Kanada'nın Calgary isimli bir şehrinde başlayacak ve çekimler 8 Haziran 2022'de bitecek. Bu tarih aslında fazlasıyla uzun bir tarih. Ek çekimler için fazladan bir süre yazılmış olabilir ya da Pedro Pascal'ın yoğun takvimi sebebiyle çekimler sürekli devam etmeyecek birkaç kez ara verilecek.

    Dizi, ilk oyunun hikayesini anlatacak ve oyundan bazı farklılıklar içerecek. Yayın tarihi resmi olarak açıklanmadı ancak çekim tarihlerine bakarak 2022 sonunda veya 2023 başında yayınlanacağını düşünebiliriz.

    Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Başrollerde ise Pedro Pascal ve Bella Ramsey bulunuyor. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek. 



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/hbos_the_last_of_us_tv_show_to_start_shooting_in_july
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ellie'yi lezbiyen yaparlar artıkın olmazsa da heteroseksüel yaparlar kesin kesin.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Yok la Azis miş baş rolde
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    yalnız ellie zaten lezbiyen oyunda da
    1 Yanıt Yanıtla
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