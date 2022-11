Merakla beklenen The Last of Us’ın çıkış tarihi açıklandı: Ocak ayında geliyor

Tam Boyutta Gör Naughty Dog’un başarılı oyun serisi The Last of Us’ın dizisi geçtiğimiz aylarda ilk fragmanına kavuşmuştu. HBO tarafından yayınlanacak olan dizinin yeni bir afiş ile beraber yayın tarihi açıklandı.

The Last of Us 15 Ocak’ta yayınlanacak

İlk oyunun hikayesini konu alacak dizinin ilk sezonu 15 Ocak 2023’te yayınlanacak. İlk sezon 9 bölümden oluşacak ve bölümler her hafta yayınlanacak. The Last of Us serisinin yönetmeni Neil Druckmann ve Chernobyl serisin yaratıcısı Craig Mazin tarafından geliştirilen dizi, erken yayın tarihi ile oyuncuları sevindireceğe benziyor. The Last of Us dizisinin ilk fragmanını aşağıda tekrar izleyebilirsiniz.

The Last of Us dizisinin yayın tarihi belli oldu