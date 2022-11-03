Merakla beklenen The Last of Us’ın çıkış tarihi açıklandı: Ocak ayında geliyor

The Last of Us 15 Ocak’ta yayınlanacak
İlk oyunun hikayesini konu alacak dizinin ilk sezonu 15 Ocak 2023’te yayınlanacak. İlk sezon 9 bölümden oluşacak ve bölümler her hafta yayınlanacak. The Last of Us serisinin yönetmeni Neil Druckmann ve Chernobyl serisin yaratıcısı Craig Mazin tarafından geliştirilen dizi, erken yayın tarihi ile oyuncuları sevindireceğe benziyor. The Last of Us dizisinin ilk fragmanını aşağıda tekrar izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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