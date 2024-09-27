The Last of Us'ın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla büyük başarı yakalayan The Last of Us dizisi, önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak. Epey gecikmeli gelen 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, HBO diziden yeni bir fragman daha yayınladı. Bu fragmanla birlikte, 2. sezonun resmi sinopsisi de paylaşıldı:

İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır.

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The Last of Us 2. Sezon, 2025'te Ekrana Gelecek

Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döneceği 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Jesse'ye Young Mazino, Mel'e Ariela Barer, Nora'ya Tati Gabrielle, Owen'a Spencer Lord, Manny'ye ise Danny Ramirez hayat verecek. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

Yayınlanan bu yeni fragman da 2. sezonun yayın tarihi hakkında net bir bilgi vermiyor. Yalnızca "2025'te" ifadesi yer alıyor. Görünen o ki daha net bir yayın tarihi için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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