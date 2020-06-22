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    The Last of Us Part 2, satış rekorları kırarak piyasalara müthiş bir giriş yaptı

    The Last of Us 2'den yavaş yavaş satış rakamları gelmeye başlıyor. Birleşik Krallık'tan elde edilen verilere göre oyun şimdiden PlayStation 4 tarihine geçmeyi başarmış.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Last of Us Part 2, satış rekorları kırarak piyasalara müthiş bir giriş yaptı
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    Son yılların en heyecanla beklenen oyunlarından olan The Last of Us Part II, tahmin edildiği gibi piyasalara müthiş bir giriş yaptı. GamesIndustry.biz tarafından yayınlanan rapora göre oyun, Birleşik Krallık'ta PlayStation 4 tarihinin en büyük açılış yapan özel (exclusive) oyunu olmayı başardı.

    Rekorun bir önceki sahibi yine bir diğer Naughty Dog oyunu olan Uncharted 4: A Thief's End'di. Last of Us 2, Uncharted 4'ten %1 daha fazla satış gerçekleştirmiş. Ancak GamesIndustry'nin verilerine dijital satışlar dahil değil, dolayısıyla dijital satışları da katınca Last of Us 2 muhtemelen daha da büyük bir açılış yapmış olacak.

    The Last of Us Part II ayrıca yine Birleşik Krallık'ta bu yılın piyasalara en hızlı giriş yapan oyunu olmuş. Rekorun bir önceki sahibi olan Animal Crossing: New Horizons'tan %40 fazla kopya sattığı belirtiliyor. 

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    Son olarak The Last of Us 2, 2013'te çıkan ilk The Last of Us oyunundan da %76 daha büyük bir açılışa imza atmış.

    Metascore: 95, Kullanıcı skoru: 38

    The Last of Us Part II'nin çıkışı bildiğiniz gibi oyun dünyasında epey bir tartışmaya neden oldu. Oyun inceleme sitelerinden genel anlamıyla müthiş puanlar alırken, genel oyunculardan ise büyük tepki gördü. The Last of Us Part II'nin Metascore notu şu anda 95, kullanıcı skoru ise 38 seviyesinde.

    The Last of Us Part 2, satış rekorları kırarak piyasalara müthiş bir giriş yaptı
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    The Last of Us 2'ye tepki gösteren oyuncular genel anlamıyla senaryodan hoşlanmadıklarını söylüyor. Ancak Metacritic'teki kullanıcı incelemelerine baktığımızda ise genelde oyunu bitirmeden yorum yapan kişiler görüyoruz. Hatta 45 bin kadar yorumun önemli bir kısmının, The Last of Us 2'ye sahip bile olmayan kişiler tarafından yapıldığını tahmin edebiliriz. Bu anlamda 38'lik kullanıcı skorunun biraz manasız olduğu söylenebilir.

    Yapımcı Neil Druckmann, dün Twitter üzerinden ironik bir paylaşım yaparak,"Çıkış saatinden sadece birkaç saat sonra The Last of Us Part II'nin kullanıcı inceleme sayısı ilk oyunun toplam inceleme sayısınının iki katına çıktı. Bu tutkuya bayılıyorum!" şeklinde konuştu.

    Diğer taraftan Naughty Dog'un en azından teknik anlamda tam bir başyapıt ortaya çıkardığını kesinlikle söyleyebiliriz. Oyun yedi yıllık bir PlayStation 4 donanımında bile müthiş bir görsel şölen sunuyor. Karakter animasyonları oyun tarihinin belki de en iyisi olmuş. Naughty Dog'un bu işteki ustalığı özellikle de halat fiziği, tişört çıkarma animasyonu gibi küçük detaylarda daha da iyi anlaşılıyor.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-06-21-the-last-of-us-part-2-smashes-sales-records-uk-charts Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tritone (hakan yıldız) 51 dk.
    renklendirmeler animasyonlar falan şahane de, siyah beyaz değil gridir aslında edebiyatı yapacaz diye rezil bi oyküsü olmuş, açıkçası ben de beğenmedim
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