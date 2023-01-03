Microsoft, Activision satın alımı için üç maymunu oynuyor

Tam Boyutta Gör Bundan bir yıl önce bu ay Microsoft, Activison Blizzard’ı satın almak için 68,7 milyar dolar harcayacağını duyurmuştu. Bu ücret karşılığında Microsoft, Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch gibi ikonikleşmiş markalara sahip olacaktı. Ancak bu satın alım düzenleyici kurumlar tarafından henüz onaylanmamış durumda ve incelemeler sürüyor.

ABD’nin düzenleyici kurumu FTC, Microsoft’un Activison satın alımını incelediğini zaten beyan etmişti. Aynı zamanda Avrupa’da bu satın alımı inceliyor. Sony gibi firmalar ise bu satın alımın gerçekleşmesini istemiyor ve Microsoft’un tek el olabileceğinden endişe duyuyorlar. Eğer satın alım gerçekleşirse Microsoft, dünyanın en büyük üçüncü oyun firması olacak. Öte yandan FTC soruşturması için Microsoft’un yapmış olduğu savunmada ise ilginç hatta gülünç iddiaların olduğu görüldü.

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Tam Boyutta Gör Microsoft, FTC’nin davasına verdiği 37 sayfalık yanıtta Call of Duty'nin ne zaman çıktığı hakkında hiçbir fikrinin olmadığını iddia ediyor. Hatta Activision’un Call of Duty için ne kadar bir bütçe harcadığı ve hangi stüdyoların bu oyunda kullanıldığını da bilmediğini belirtiyor. Microsoft’un avukatları bu bilgiyi ne zaman öğrenir bilinmiyor ancak cevaplar Google’a yazınca çıkıyor…

Bu gülünç durum bir yana Microsoft’un neden böyle bir iddiada bulunduğu ise merak konusu. Zira yazılım devi zaten satın alımdan çok daha öncesinde muhtemelen Activision hakkında çok ayrıntılı bir rapor oluşturmuştur. Zira ne aldığınızı bilmeden 68,7 milyar dolar harcamak istemezsiniz.

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Tüm bunlara ek olarak Microsoft’un oyun bölümü patronu Phil Spencer, Call of Duty’nin rakiplerinde kalacağını ısrarla defalarca kez açıklamış hatta Sony ve Nintendo’ya 10 yıllık bir sözleşme dahi önermişti. Nintendo bu anlaşmayı onaylamıştı fakat Sony, en azından kamuoyunun önünde bu teklife bir yanıt vermedi.

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Microsoft, Activision satın alımı için üç maymunu oynuyor