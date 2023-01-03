Microsoft, Activision satın alımı için üç maymunu oynuyor

ABD’nin düzenleyici kurumu FTC, Microsoft’un Activison satın alımını incelediğini zaten beyan etmişti. Aynı zamanda Avrupa’da bu satın alımı inceliyor. Sony gibi firmalar ise bu satın alımın gerçekleşmesini istemiyor ve Microsoft’un tek el olabileceğinden endişe duyuyorlar. Eğer satın alım gerçekleşirse Microsoft, dünyanın en büyük üçüncü oyun firması olacak. Öte yandan FTC soruşturması için Microsoft’un yapmış olduğu savunmada ise ilginç hatta gülünç iddiaların olduğu görüldü.
Microsoft üç maymunu oynuyor
Bu gülünç durum bir yana Microsoft’un neden böyle bir iddiada bulunduğu ise merak konusu. Zira yazılım devi zaten satın alımdan çok daha öncesinde muhtemelen Activision hakkında çok ayrıntılı bir rapor oluşturmuştur. Zira ne aldığınızı bilmeden 68,7 milyar dolar harcamak istemezsiniz.
Tüm bunlara ek olarak Microsoft’un oyun bölümü patronu Phil Spencer, Call of Duty’nin rakiplerinde kalacağını ısrarla defalarca kez açıklamış hatta Sony ve Nintendo’ya 10 yıllık bir sözleşme dahi önermişti. Nintendo bu anlaşmayı onaylamıştı fakat Sony, en azından kamuoyunun önünde bu teklife bir yanıt vermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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