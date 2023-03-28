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    Anlık Bildirim

    Microsoft’a bir iyi haber daha: Japonya, Activision satın alımını onayladı

    Japonya'nın rekabet düzenleyicisi, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasını resmen onayladı. Japonya Adil Ticaret Komisyonu JFTC, rekabet endişesinin olmayacağını söyledi.
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    Japonya, Microsoft’un Activision satın alımını onayladı Tam Boyutta Gör
    Japonya'nın rekabet düzenleyicisi Japonya Adil Ticaret Komisyonu JFTC, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığını ve anlaşmayı engellemeyeceğini açıkladı. Bu yönde bir kararın sinyalini bir süre önce İngiltere’nin düzenleyici kurumu CMA da vermişti. CMA, nihai kararını 26 Nisan’da açıklayacak. Japonya’nın bu açıklaması ise önemli bir işaret.

    Japonya Adil Ticaret Komisyonu, "işlemi gözden geçirdiğini ve bu işlemin herhangi bir belirli ticaret alanında rekabeti önemli ölçüde kısıtlamasına neden olmayacağı sonucuna vardığını" belirten bir bildiri yayınladı. JFTC, herhangi bir taraf için anlaşmayı engelleme kararı vermeyeceğini de ekledi. JFTC ayrıca, Microsoft’un Activision Blizzard satın alımının “dikey işletme birleşmeleri için güvenli liman kriterleri kapsamına giriyor" ifadeleri kullandı.

    Japonya, Microsoft’un Activision satın alımını onayladı Tam Boyutta Gör
    Japonya, satın alımın diğer platformlarda da herhangi bir kısıtlamalara yol açmayacağını söylüyor. Düzenleyici makamlara anlaşmanın rekabet karşıtı olmayacağına dair güvence verme kampanyasını sürdüren Microsoft, duyuruyu memnuniyetle karşılayacaktır. Öte yandan ana vatanı Japonya olan Sony ise alınan bu karardan hoşnut olmayacaktır.

    Şimdi tüm gözler İngiltere’nin düzenleyici kurumu CMA’ya çevrilmiş durumda. Sürecin başlarında CMA, satın alıma karşı bir tavır almış olsa da kısa bir süre önce yapılan açıklamayla satın alımının rekabeti önemli ölçüde azaltmayacağına inandıklarını duyurdu. Ayrıca Microsoft’un Sony’ye teklif ettiği 10 yıllık lisans süresinin de alternatif bir oyunun geliştirilmesi için yeterli olduğu belirtildi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 22 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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