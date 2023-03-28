Microsoft’a bir iyi haber daha: Japonya, Activision satın alımını onayladı

Tam Boyutta Gör Japonya'nın rekabet düzenleyicisi Japonya Adil Ticaret Komisyonu JFTC, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığını ve anlaşmayı engellemeyeceğini açıkladı. Bu yönde bir kararın sinyalini bir süre önce İngiltere’nin düzenleyici kurumu CMA da vermişti. CMA, nihai kararını 26 Nisan’da açıklayacak. Japonya’nın bu açıklaması ise önemli bir işaret.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu, "işlemi gözden geçirdiğini ve bu işlemin herhangi bir belirli ticaret alanında rekabeti önemli ölçüde kısıtlamasına neden olmayacağı sonucuna vardığını" belirten bir bildiri yayınladı. JFTC, herhangi bir taraf için anlaşmayı engelleme kararı vermeyeceğini de ekledi. JFTC ayrıca, Microsoft’un Activision Blizzard satın alımının “dikey işletme birleşmeleri için güvenli liman kriterleri kapsamına giriyor" ifadeleri kullandı.

Tam Boyutta Gör Japonya, satın alımın diğer platformlarda da herhangi bir kısıtlamalara yol açmayacağını söylüyor. Düzenleyici makamlara anlaşmanın rekabet karşıtı olmayacağına dair güvence verme kampanyasını sürdüren Microsoft, duyuruyu memnuniyetle karşılayacaktır. Öte yandan ana vatanı Japonya olan Sony ise alınan bu karardan hoşnut olmayacaktır.

Microsoft’un Activision satın alımına İngiltere yeşil ışık yaktı 4 gün önce eklendi

Şimdi tüm gözler İngiltere’nin düzenleyici kurumu CMA’ya çevrilmiş durumda. Sürecin başlarında CMA, satın alıma karşı bir tavır almış olsa da kısa bir süre önce yapılan açıklamayla satın alımının rekabeti önemli ölçüde azaltmayacağına inandıklarını duyurdu. Ayrıca Microsoft’un Sony’ye teklif ettiği 10 yıllık lisans süresinin de alternatif bir oyunun geliştirilmesi için yeterli olduğu belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Japonya, Microsoft’un Activision satın alımını onayladı