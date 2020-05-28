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    The Last of Us Part II yeni oynanış videosu yayınlandı

    Önümüzdeki ay raflara çıkmaya hazırlanan The Last of Us Part II oyunu ile ilgili Sony tarafından yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Video yaklaşık 25 dakika sürüyor.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    The Last of Us Part II yeni oynanış videosu yayınlandı
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    Yılın en çok beklenen yapımı ödülünün de sahibi olan The Last of Us Part II oyunu 19 Haziran itibariyle PS4 kullanıcılarına merhaba diyecek. Dün gece saatlerinde State of Play etkinliği düzenleyen Sony merakla beklenen oyunu için uzun bir oynanış videosu yayınladı.

    The Last of Us Part II neler sunacak?

    2014 yılından bu yana dedikodu kazanında kaynayan ve nihayet 2016 yılında duyurusu yapılan The Last of Us Part II tam 4 yıl aradan sonra piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Sony yeni oyunu ile ilgili uzun bir video yayınladı.

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    The Last of Us Part II ilk oyundan yaklaşık 5 yıl sonra geçiyor. Ellie’nin de oynanabilir bir karakter olduğu oyunda hareket alanı genişliyor ve dövüş dinamikleri daha da gerçeğe yakınlaştırılıyor. Grafik atmosferi ise oldukça etkileyici. Zaten The Last of Us oyunu PS3 döneminin en iyi birkaç oyunundan birisiydi.

    Dün State of Play etkinliğinde paylaşılan yeni görüntüler yaklaşık 25 dakikalık ve yönetmen Neil Druckmann oynanış mekanikleri, yeni tehditler, oyun dünyası ile ilgili bilgiler veriyor. Ayrıca bugüne hiç yayınlanmamış yeni oynanış görüntüleri de mevcut. Bununla birlikte PS5 ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Temjin O.) 5 dk.
    Daha artık SONY'e ekmek yok. Yoluncak kaz değiliz. XBOX Series X alınmalı artık. SONY'e ders vermemiz gerekli.
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    creA` 7 dk.
    Bol ödüllü ve aksiyonlu TLoU Part 2'ye hazırlıklı olun. 😍
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    blackzeros 44 dk.
    çok tartisma donuyor ama izletiyor kendini oyun film gibi yine.
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    DH Misafiri 51 dk.
    Bundan daha iyi gerçekçi bir oyun yok. Bütün xbox oyunlarını tokatlamış
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 12 dk. DH Misafiri
    nerden baksan saçma yorum. baştan aşağı varoşluk kokuyor. Şu konudan nasıl böyle bir tartışma konusu cıkarılır adlı çalışmaç
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa.
    videoyu gördüm ve para biriktirmeye başladım.
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