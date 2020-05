The Last of Us Part II yeni oynanış videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yılın en çok beklenen yapımı ödülünün de sahibi olan The Last of Us Part II oyunu 19 Haziran itibariyle PS4 kullanıcılarına merhaba diyecek. Dün gece saatlerinde State of Play etkinliği düzenleyen Sony merakla beklenen oyunu için uzun bir oynanış videosu yayınladı.

The Last of Us Part II neler sunacak?

2014 yılından bu yana dedikodu kazanında kaynayan ve nihayet 2016 yılında duyurusu yapılan The Last of Us Part II tam 4 yıl aradan sonra piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Sony yeni oyunu ile ilgili uzun bir video yayınladı.

İlginizi Çekebilir

VR uyumlu Tetris Effect oyunu PS4 için satışa sunuldu

Ayrıca Bkz. "OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı"

The Last of Us Part II ilk oyundan yaklaşık 5 yıl sonra geçiyor. Ellie’nin de oynanabilir bir karakter olduğu oyunda hareket alanı genişliyor ve dövüş dinamikleri daha da gerçeğe yakınlaştırılıyor. Grafik atmosferi ise oldukça etkileyici. Zaten The Last of Us oyunu PS3 döneminin en iyi birkaç oyunundan birisiydi.

Dün State of Play etkinliğinde paylaşılan yeni görüntüler yaklaşık 25 dakikalık ve yönetmen Neil Druckmann oynanış mekanikleri, yeni tehditler, oyun dünyası ile ilgili bilgiler veriyor. Ayrıca bugüne hiç yayınlanmamış yeni oynanış görüntüleri de mevcut. Bununla birlikte PS5 ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.