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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı HBO ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

    Dizi tarafında izleyicilerin en çok sevdiği kanallardan biri olan HBO, önemli bir isim ile anlaşmasını genişletti. The Last of Us ve Chernobyl dizilerinin yaratıcısı 3 yıl daha HBO ile çalışacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Last of Us ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı HBO ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
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    Özellikle Game of Thrones dizisi ile tanınan ancak yayınlanan neredeyse her dizisi ile izleyicilerin sevgisini ve güvenini kazanan HBO, oldukça önemli bir isimle anlaşmasını genişletti.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak

    Ayrıca Bkz. "HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor"

    HBO, 2019 yılında yayınlanan hem yılın hem de tarihin en iyi dizilerinden biri olmaya aday olan mini dizi Chernobyl'in yaratıcısı olan ve aynı zamanda şu sıralar The Last of Us isimli oyunun dizi uyarlaması üzerinde çalışan Craig Mazin ile olan anlaşmasını genişletti.

    Craig Mazin, 3 yıl daha HBO'da bulunacak. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki süreçte Craig Mazin'den daha fazla yapım görebiliriz. Kendisinin başında olduğunu bildiğimiz ve en yakın yayın tarihine sahip olan yapım, The Last of Us'ın dizi uyarlaması. Ancak onun için de ne yazık ki fazla bilgiye sahip değiliz.

    Craig Mazin geçtiğimiz haftalarda diziye dair daha fazla bilginin çok yakında paylaşılacağını söylemişti. Dizinin teknik kadrosu dışında pek fazla detay ne yazık ki bulunmuyor.



    https://www.gamesradar.com/last-of-us-showrunner-extends-hbo-deal/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    6 saat önce
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