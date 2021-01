The Last of Us ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı HBO ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

Tam Boyutta Gör

Özellikle Game of Thrones dizisi ile tanınan ancak yayınlanan neredeyse her dizisi ile izleyicilerin sevgisini ve güvenini kazanan HBO, oldukça önemli bir isimle anlaşmasını genişletti.

İlginizi Çekebilir

The Last of Us dizisi ile ilgili bilgiler yakında paylaşılacak

Ayrıca Bkz. "HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor"

HBO, 2019 yılında yayınlanan hem yılın hem de tarihin en iyi dizilerinden biri olmaya aday olan mini dizi Chernobyl'in yaratıcısı olan ve aynı zamanda şu sıralar The Last of Us isimli oyunun dizi uyarlaması üzerinde çalışan Craig Mazin ile olan anlaşmasını genişletti.

Craig Mazin, 3 yıl daha HBO'da bulunacak. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki süreçte Craig Mazin'den daha fazla yapım görebiliriz. Kendisinin başında olduğunu bildiğimiz ve en yakın yayın tarihine sahip olan yapım, The Last of Us'ın dizi uyarlaması. Ancak onun için de ne yazık ki fazla bilgiye sahip değiliz.

Craig Mazin geçtiğimiz haftalarda diziye dair daha fazla bilginin çok yakında paylaşılacağını söylemişti. Dizinin teknik kadrosu dışında pek fazla detay ne yazık ki bulunmuyor.

https://www.gamesradar.com/last-of-us-showrunner-extends-hbo-deal/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.