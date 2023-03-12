The Lord of the Rings Gollum'un hikaye fragmanı paylaşıldı

The Lord of the Rings: Gollum; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2023 yılında çıkış yapacak. Switch için de çıkış yapacak ancak ne yazık ki net tarih belli değil. Oyunun Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
The Lord of the Rings Gollum Hikaye Fragmanı
Atletik ve çevik, sinsi ve kurnaz. Kaybettiğini bir kez daha avuçlarının arasında tutma arzusuyla yanıp tutuşan Gollum, Yüzüklerin Efendisi™ dünyasındaki büyüleyici karakterlerden biridir.
Kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyler görmüş, kimsenin bahsetmeye bile cüret edemeyeceği şeylerden sağ çıkmıştır. Bölünmüş kişiliğinden dolayı Gollum kadar vahşi ve hain olabilirken, Sméagol kadar da arkadaş canlısı ve temkinli olabilir.
J.R.R. Tolkien'ın hikâyesinde ne kadar hayati rol oynasa da Gollum'un maceralarının çoğu henüz anlatılmadı. Yüzüklerin Efendisi™: Gollum™'da bu hikâyenin keyfine varacaksınız. Kara Kule'deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri'nin yanındaki zamana kadar her şeyi bulacaksın.
Hayatta kalmak ve karşınıza çıkanların üstesinden gelmek için gizlilik, çeviklik ve sinsiliği kullanın. Tehlikeleri aşarken zıplayın ve boğuşun ya da avantajlı noktalara tırmanın.
Gollum bir savaşçı olmasa da, fırsat çıktığında dikkatsiz bir düşmana suikast düzenlemek veya daha yaratıcı ve hain yollarla onu ortadan kaldırmak tam da ona göre bir şey.
Verdiğiniz kararlar ve oynayış şekliniz Gollum'un kişiliğini doğrudan etkileyecek: Gollum ve Sméagol'un oluşturduğu iki taraf arasındaki mücadelede Gollum'un karanlık tarafının mı kontrolü ele alacağını ya da bir zamanlar Sméagol olandan geriye bir umut ışığı kalıp kalmadığını seçmek sizin elinizde. Tek zihin, iki ego. Karar senin!Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez