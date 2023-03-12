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    Anlık Bildirim

    The Lord of the Rings Gollum'un hikaye fragmanı paylaşıldı

    The Lord of the Rings'in evreninde geçen The Lord of the Rings: Gollum'dan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Oyun 2023 yılı içerisinde çıkış yapacak.          
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    The Lord of the Rings Gollum'un hikaye fragmanı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını NACON ve Daedalic Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Daedalic Entertainment'ın yaptığı The Lord of the Rings: Gollum'dan yeni bir fragman geldi.

    The Lord of the Rings: Gollum; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2023 yılında çıkış yapacak. Switch için de çıkış yapacak ancak ne yazık ki net tarih belli değil. Oyunun Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    The Lord of the Rings Gollum Hikaye Fragmanı

    Atletik ve çevik, sinsi ve kurnaz. Kaybettiğini bir kez daha avuçlarının arasında tutma arzusuyla yanıp tutuşan Gollum, Yüzüklerin Efendisi™ dünyasındaki büyüleyici karakterlerden biridir.

    Kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyler görmüş, kimsenin bahsetmeye bile cüret edemeyeceği şeylerden sağ çıkmıştır. Bölünmüş kişiliğinden dolayı Gollum kadar vahşi ve hain olabilirken, Sméagol kadar da arkadaş canlısı ve temkinli olabilir.

    J.R.R. Tolkien'ın hikâyesinde ne kadar hayati rol oynasa da Gollum'un maceralarının çoğu henüz anlatılmadı. Yüzüklerin Efendisi™: Gollum™'da bu hikâyenin keyfine varacaksınız. Kara Kule'deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri'nin yanındaki zamana kadar her şeyi bulacaksın.

    Hayatta kalmak ve karşınıza çıkanların üstesinden gelmek için gizlilik, çeviklik ve sinsiliği kullanın. Tehlikeleri aşarken zıplayın ve boğuşun ya da avantajlı noktalara tırmanın.

    Gollum bir savaşçı olmasa da, fırsat çıktığında dikkatsiz bir düşmana suikast düzenlemek veya daha yaratıcı ve hain yollarla onu ortadan kaldırmak tam da ona göre bir şey.

    Verdiğiniz kararlar ve oynayış şekliniz Gollum'un kişiliğini doğrudan etkileyecekGollum ve Sméagol'un oluşturduğu iki taraf arasındaki mücadelede Gollum'un karanlık tarafının mı kontrolü ele alacağını ya da bir zamanlar Sméagol olandan geriye bir umut ışığı kalıp kalmadığını seçmek sizin elinizde. Tek zihin, iki ego. Karar senin!

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 22 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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