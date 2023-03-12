The Lord of the Rings Gollum'un hikaye fragmanı paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını NACON ve Daedalic Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Daedalic Entertainment'ın yaptığı The Lord of the Rings: Gollum'dan yeni bir fragman geldi.

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The Lord of the Rings: Gollum; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2023 yılında çıkış yapacak. Switch için de çıkış yapacak ancak ne yazık ki net tarih belli değil. Oyunun Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

The Lord of the Rings Gollum Hikaye Fragmanı

Atletik ve çevik, sinsi ve kurnaz. Kaybettiğini bir kez daha avuçlarının arasında tutma arzusuyla yanıp tutuşan Gollum, Yüzüklerin Efendisi™ dünyasındaki büyüleyici karakterlerden biridir.

Kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyler görmüş, kimsenin bahsetmeye bile cüret edemeyeceği şeylerden sağ çıkmıştır. Bölünmüş kişiliğinden dolayı Gollum kadar vahşi ve hain olabilirken, Sméagol kadar da arkadaş canlısı ve temkinli olabilir.

J.R.R. Tolkien'ın hikâyesinde ne kadar hayati rol oynasa da Gollum'un maceralarının çoğu henüz anlatılmadı. Yüzüklerin Efendisi™: Gollum™'da bu hikâyenin keyfine varacaksınız. Kara Kule'deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri'nin yanındaki zamana kadar her şeyi bulacaksın.

Hayatta kalmak ve karşınıza çıkanların üstesinden gelmek için gizlilik, çeviklik ve sinsiliği kullanın. Tehlikeleri aşarken zıplayın ve boğuşun ya da avantajlı noktalara tırmanın.

Gollum bir savaşçı olmasa da, fırsat çıktığında dikkatsiz bir düşmana suikast düzenlemek veya daha yaratıcı ve hain yollarla onu ortadan kaldırmak tam da ona göre bir şey.

Verdiğiniz kararlar ve oynayış şekliniz Gollum'un kişiliğini doğrudan etkileyecek: Gollum ve Sméagol'un oluşturduğu iki taraf arasındaki mücadelede Gollum'un karanlık tarafının mı kontrolü ele alacağını ya da bir zamanlar Sméagol olandan geriye bir umut ışığı kalıp kalmadığını seçmek sizin elinizde. Tek zihin, iki ego. Karar senin!

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The Lord of the Rings Gollum'un hikaye fragmanı paylaşıldı