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    The Mandalorian 2. sezon fragmanı yayınlandı

    Star Wars dizisi The Mandalorian'ın yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Yeni sezon 30 Ekim'de başlıyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    1,3b
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Mandalorian 2. sezon fragmanı yayınlandı
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    Disney Plus'ın popüler Star Wars dizisi The Mandalorian çok yakında ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 30 Ekim'de başlayacak olan yeni sezondan ilk fragman da bugün nihayet yayınlandı. The Mandalorian'ın ikinci sezonu yine milyonlarca Star Wars hayranını ekranlara bağlayacak gibi.

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    The Mandalorian'ın yapımcısı Jon Favreau, ikinci sezonu çok daha geniş kapsamlı olacağını ve dizinin dünyasının büyüyeceğini söylemişti. Yeni fragmanda bunu gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Baş karakterimiz, yeni sezonda Baby Yoda'yı 'Jedi' isimli bir büyücü grubuna ulaştırmakla görevlendiriliyor. Mandalorian 'Jedi' kavramına yabancı olduğu için başta bu duruma şüpheyle yaklaşıyor ancak yine de görevini yerine getirmek için harekete geçiyor. İkinci sezonda Jedi'lar ve nihayet Güç (Force) diziye giriş yapacak.

    The Mandalorian'ın ilk sezonu bildiğiniz gibi inanılmaz bir başarıya ulaşmıştı. Yayınlanan verilere göre The Mandalorian, Netflix'in behemotu olarak nitelendirebileceğimiz Stranger Things'i de geride bırakarak ABD'nin en çok izlenen streaming içeriği olmayı başardı. Ayrıca dizide yer alan Baby Yoda karakteri de geçtiğimiz yılın sonlarında sosyal medyanın en çok konuşulan içeriğiydi.

    Disney Plus dizileri Netflix'in aksine haftalık olarak yayınlanıyor. The Mandalorian sekiz bölümden oluşan yeni sezonu 30 Ekim'de başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek.

    Disney Plus platformu şu anda ülkemizde hizmet vermiyor.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 1 sa.
    1. sezon nefisti 2. de güzel görünmekte.Gelsin gönlümün efendisi gelsin...hatta disney+ TR'ye çabuk gelsin rahat rahat izleyelim
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    omer1739 (ömer er) 2 sa.
    Ya bu şimdi Star Wars öncesi mi sonrası mı ilk sezonu izledim ama hatırlamıyorum
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    otemiz 4 sa. (düzenlendi)
    Sayın editör,

    Güç (Force) yazdığınız gibi, Bebek (Baby) Yoda yazabilirsiniz. Zira dizinin içinde Baby Yoda özel ismine sahip bir karakter yok. Türkçe Vikipedi sayfasında da Bebek Yoda olarak geçiyor. Dizide ise ona "The Child" (Çocuk) olarak hitap ediyorlar.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 4 sa.
    Filmlerinden daha iyi. Merakla bekliyoruz Yoda reis
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 4 sa.
    Baby yoda tam bir efsane
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    Dr.Danger 4 sa.
    Üf üf üf ağlamıyorum gözüme kalite kaçtı.
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    DARTH_BLACK 4 sa.
    Beklemedeyiz,bu seri çok sağlam ilerliyor.
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    alcnern (Alican EREN) 5 sa.
    dizi uçak izlemeyen varsa tavsiye.
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