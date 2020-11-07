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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı

    The Mandalorian'ın yeni sezon prömiyer bölümü önemli izlenme rakamları yakaladı. Bir önceki sezona göre çok daha büyük bir açılış yapmayı başardı.
    5 gün
    4,1b
    3
    10
    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı
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    Disney Plus'ın şu anda en popüler içeriği konumunda olan The Mandalorian, yeni sezonuyla geçtiğimiz hafta ekranlara geri dönmüştü. Dizinin ikinci sezon prömiyer bölümü ABD'de önemli izlenme rakamları yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. Reelgood tarafından yayınlanan verilere göre ABD'de streaming platformu abonelerinin %5,7'si hafta sonunda The Mandalorian'ın ilk bölümünü izledi.

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    The Mandalorian'ın ilk sezon prömiyer bölümü streaming platformlarında %4,4'lük paya sahipti. Burada ikinci sezonun ilk sezona göre izlenme rakamlarında önemli bir sıçrama yaptığını görüyoruz. Mandalorian şu anda Reelgood rakamlarında bu alanda üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.

    The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı
    Tam Boyutta Gör

    Reelgood'un farklı streaming platformlarının popüler dizileri için yayınladığı prömiyer bölümleri sıralamasında ilk sırada The Boys dizisi yer alıyor. The Boys'un ikinci sezon ilk bölümü yayınlandığı hafta sonunda ABD'de streaming platformu abonelerinin %7,2'si tarafından izlenmiş. İkinci sıradaki Stranger Things ise %5,8 ile çok küçük bir farkla The Mandalorian üzerinde ikinci sırada yer alıyor. Reelgood'un yayınladığı bu rakamlar şirketin ABD'deki 2 milyon haneden oluşan veri tabanından alınmış. 

    Disney Plus'ın sektörde henüz yeni bir servis olduğunu düşünürsek The Mandalorian'ın yakaladığı bu başarı gerçekten de etkileyici. Disney Plus şu anda 60 milyon aboneye sahip, Servisin abone sayısı çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

    Disney Plus maalesef şu anda ülkemizde servis vermiyor. Bu durumun yakın bir zamanda değişmesini beklemiyoruz.



    https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/11/03/disneys-the-mandalorian-performed-spectacularly-closing-in-on-world-series/?sh=797f2e424d53 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    ikisinide izlerim ve seviyorum ama evet the boys 1 adım daha önde her anlamda, mandonun senaryoları bazen basit ve tutarsız oluyor yani bu kalitede bir yapım için çok basit çatışma sahneleri mesela, ya hiç yapma o sahneleri yada güzel ve gerçekçi yap.
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    WinteR (Umut ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Produksiyon çok iyi ancak ara hikayeler çok vasat, ana hikaye icine etkileri cok basit kaliyor, 3rd person oyunlar gibi.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çünkü amazon prime abone sayısı disney plus abone sayısının 10 katı falandır. O yüzden bu fark
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    wolwes 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Spoiler içerebilir.











    2. bölüm de efsaneydi xenomorph göndermesi de ayrı bir güzeldi.
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    ona97 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel olunca hemen bitiyor. Şu bölümleri 1 saat yapsalar. Başı sonu zaten ekstradan yiyiyor. Arada kalan bölüm ufalıyor 😭
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    oğlum birisi bilim kurgu diğeri süper kahraman dizisi niye karşılaştırıyorsunuz demekki amazon kitlesi daha çok süper kahraman türünü seviyor 0_0
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    deoks 4 gün ( Mesaj Silindi )
    The boys çok ayrı bir kulvarda zaten. Geçebilmesi çok zor.
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    por favor (ssena arıkuşu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Henüz daha ilk bölüm yayınlandı. Değerlendirme için acele etmemek lazım. İlk sezon muhteşemdi.
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    ihtiyar.gamer 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bekliyordum. Unutmusum çıkış zamanını. Iyi oldu bu haber
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Açılış bölümü gayet keyifliydi. Respawn oyununu yapsa keşke
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    4085 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    the mandalorian, mandalorian ve
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