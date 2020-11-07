The Mandalorian 2. sezonu hızlı giriş yaptı, ancak Amazon'un The Boys dizisine yaklaşamadı

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Disney Plus'ın şu anda en popüler içeriği konumunda olan The Mandalorian, yeni sezonuyla geçtiğimiz hafta ekranlara geri dönmüştü. Dizinin ikinci sezon prömiyer bölümü ABD'de önemli izlenme rakamları yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. Reelgood tarafından yayınlanan verilere göre ABD'de streaming platformu abonelerinin %5,7'si hafta sonunda The Mandalorian'ın ilk bölümünü izledi.

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The Mandalorian'ın ilk sezon prömiyer bölümü streaming platformlarında %4,4'lük paya sahipti. Burada ikinci sezonun ilk sezona göre izlenme rakamlarında önemli bir sıçrama yaptığını görüyoruz. Mandalorian şu anda Reelgood rakamlarında bu alanda üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.

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Reelgood'un farklı streaming platformlarının popüler dizileri için yayınladığı prömiyer bölümleri sıralamasında ilk sırada The Boys dizisi yer alıyor. The Boys'un ikinci sezon ilk bölümü yayınlandığı hafta sonunda ABD'de streaming platformu abonelerinin %7,2'si tarafından izlenmiş. İkinci sıradaki Stranger Things ise %5,8 ile çok küçük bir farkla The Mandalorian üzerinde ikinci sırada yer alıyor. Reelgood'un yayınladığı bu rakamlar şirketin ABD'deki 2 milyon haneden oluşan veri tabanından alınmış.

Disney Plus'ın sektörde henüz yeni bir servis olduğunu düşünürsek The Mandalorian'ın yakaladığı bu başarı gerçekten de etkileyici. Disney Plus şu anda 60 milyon aboneye sahip, Servisin abone sayısı çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Disney Plus maalesef şu anda ülkemizde servis vermiyor. Bu durumun yakın bir zamanda değişmesini beklemiyoruz.

https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/11/03/disneys-the-mandalorian-performed-spectacularly-closing-in-on-world-series/?sh=797f2e424d53

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