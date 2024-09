Rey'e odaklanacak yeni Star Wars filmi çekilmeyebilir

Tam Boyutta Gör Son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıkları yüzünden büyük bir krizin içinde olan Lucasfilm, çok yakında beyaz perdede şansını yeniden deneyecek. Ağızlarda kötü bir tat bırakan son üçlemenin ardından sinema tarafını bir süre nadasa bırakan Star Wars, yedi yıl sonra sinemalara The Mandalorian & Grogu filmiyle dönecek.

2026 yazında gösterime girecek The Mandalorian & Grogu'nun yanı sıra birkaç Star Wars filmi daha hazırlanıyor. Bunların başında ise Rey karakterine odaklanacak film geliyor. Daha önce gelen söylentilere göre Star Wars: The New Jedi Order adını taşıyan bu film, Rey'in yeni bir Jedi düzeni kurmaya çalışmasını anlatacak. En azından plan bu yöndeydi. Ancak Lucasfilm'de artık gelenek hâline geldiği üzere New Jedi Order da yapım sürecinde krize girdi.

Star Wars: The New Jedi Order İçin Yazılan Senaryolar Beğenilmedi

Star Wars: The New Jedi Order'ın senaryosunu yazması için görevlendirilen Steven Knight (Peaky Blinders)'ın şu ana kadar Lucasfilm'e dört farklı senaryo taslağı teslim ettiği, fakat bunların hepsinin reddedildiği söyleniyor. Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy'nin sürekli Knight'a revize vermesinin projeyi krize soktuğu belirtiliyor.

Çünkü yakında Peaky Blinders filminin çekimlerine başlayacak olan Steven Knight, artık odağını bu projeye çevirmiş durumda. Bu yüzden yakın bir gelecekte The New Jedi Order için yeni bir senaryo yazması pek mümkün görünmüyor. Bu da Lucasfilm'e iki seçenek bırakıyor: Ya Steven Knight ile yollar ayrılacak ve proje başka bir senariste verilecek. Ya da Knight'ın Peaky Blinders'ı tamamlaması beklenecek.

Her halükârda, The New Jedi Order'ın daha önce söylendiği gibi yakın bir gelecekte sete girmesi mümkün olmayacak. Bu noktada filmin ertelenmesi kaçınılmaz görünüyor. Dahası Hollywood kulislerinde bu projenin hepten iptal edileceği de konuşuluyor.

Açıkçası Star Wars serisinin şu anki hâli göz önüne alındığında, bu projenin iptal edilmesi hiç de sürpriz olmaz. Zaten Lucasfilm'in temiz bir sayfa açmak yerine son üçlemenin peşine düşmesi, en başından beri hatalı bir karar olarak görülüyordu.

