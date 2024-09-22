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    Rey'e odaklanacak yeni Star Wars filmi çekilmeyebilir

    Son üçlemedeki Rey karakterinin yeni maceralarını anlatacak olan yeni Star Wars filmi The New Jedi Order, krize girdi. Senaryosu tekrar tekrar yazılan filmin hepten iptal edilebileceği konuşuluyor.
    Rey'e odaklanacak yeni Star Wars filmi krize girdi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıkları yüzünden büyük bir krizin içinde olan Lucasfilm, çok yakında beyaz perdede şansını yeniden deneyecek. Ağızlarda kötü bir tat bırakan son üçlemenin ardından sinema tarafını bir süre nadasa bırakan Star Wars, yedi yıl sonra sinemalara The Mandalorian & Grogu filmiyle dönecek.

    2026 yazında gösterime girecek The Mandalorian & Grogu'nun yanı sıra birkaç Star Wars filmi daha hazırlanıyor. Bunların başında ise Rey karakterine odaklanacak film geliyor. Daha önce gelen söylentilere göre Star Wars: The New Jedi Order adını taşıyan bu film, Rey'in yeni bir Jedi düzeni kurmaya çalışmasını anlatacak. En azından plan bu yöndeydi. Ancak Lucasfilm'de artık gelenek hâline geldiği üzere New Jedi Order da yapım sürecinde krize girdi.

    Star Wars: The New Jedi Order İçin Yazılan Senaryolar Beğenilmedi

    Star Wars: The New Jedi Order'ın senaryosunu yazması için görevlendirilen Steven Knight (Peaky Blinders)'ın şu ana kadar Lucasfilm'e dört farklı senaryo taslağı teslim ettiği, fakat bunların hepsinin reddedildiği söyleniyor. Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy'nin sürekli Knight'a revize vermesinin projeyi krize soktuğu belirtiliyor.

    Çünkü yakında Peaky Blinders filminin çekimlerine başlayacak olan Steven Knight, artık odağını bu projeye çevirmiş durumda. Bu yüzden yakın bir gelecekte The New Jedi Order için yeni bir senaryo yazması pek mümkün görünmüyor. Bu da Lucasfilm'e iki seçenek bırakıyor: Ya Steven Knight ile yollar ayrılacak ve proje başka bir senariste verilecek. Ya da Knight'ın Peaky Blinders'ı tamamlaması beklenecek.

    Her halükârda, The New Jedi Order'ın daha önce söylendiği gibi yakın bir gelecekte sete girmesi mümkün olmayacak. Bu noktada filmin ertelenmesi kaçınılmaz görünüyor. Dahası Hollywood kulislerinde bu projenin hepten iptal edileceği de konuşuluyor.

    Açıkçası Star Wars serisinin şu anki hâli göz önüne alındığında, bu projenin iptal edilmesi hiç de sürpriz olmaz. Zaten Lucasfilm'in temiz bir sayfa açmak yerine son üçlemenin peşine düşmesi, en başından beri hatalı bir karar olarak görülüyordu. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 21 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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