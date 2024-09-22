Rey'e odaklanacak yeni Star Wars filmi çekilmeyebilir

2026 yazında gösterime girecek The Mandalorian & Grogu'nun yanı sıra birkaç Star Wars filmi daha hazırlanıyor. Bunların başında ise Rey karakterine odaklanacak film geliyor. Daha önce gelen söylentilere göre Star Wars: The New Jedi Order adını taşıyan bu film, Rey'in yeni bir Jedi düzeni kurmaya çalışmasını anlatacak. En azından plan bu yöndeydi. Ancak Lucasfilm'de artık gelenek hâline geldiği üzere New Jedi Order da yapım sürecinde krize girdi.
Star Wars: The New Jedi Order İçin Yazılan Senaryolar Beğenilmedi
Star Wars: The New Jedi Order'ın senaryosunu yazması için görevlendirilen Steven Knight (Peaky Blinders)'ın şu ana kadar Lucasfilm'e dört farklı senaryo taslağı teslim ettiği, fakat bunların hepsinin reddedildiği söyleniyor. Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy'nin sürekli Knight'a revize vermesinin projeyi krize soktuğu belirtiliyor.
Çünkü yakında Peaky Blinders filminin çekimlerine başlayacak olan Steven Knight, artık odağını bu projeye çevirmiş durumda. Bu yüzden yakın bir gelecekte The New Jedi Order için yeni bir senaryo yazması pek mümkün görünmüyor. Bu da Lucasfilm'e iki seçenek bırakıyor: Ya Steven Knight ile yollar ayrılacak ve proje başka bir senariste verilecek. Ya da Knight'ın Peaky Blinders'ı tamamlaması beklenecek.
Her halükârda, The New Jedi Order'ın daha önce söylendiği gibi yakın bir gelecekte sete girmesi mümkün olmayacak. Bu noktada filmin ertelenmesi kaçınılmaz görünüyor. Dahası Hollywood kulislerinde bu projenin hepten iptal edileceği de konuşuluyor.
Açıkçası Star Wars serisinin şu anki hâli göz önüne alındığında, bu projenin iptal edilmesi hiç de sürpriz olmaz. Zaten Lucasfilm'in temiz bir sayfa açmak yerine son üçlemenin peşine düşmesi, en başından beri hatalı bir karar olarak görülüyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)