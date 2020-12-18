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    The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu

    Bugün ikinci sezon finali yayınlanan The Mandalorian dizisinin son bölümünde daha önceden sızdırılan bir bilgi gerçeğe dönüştü. Yazının devamı spoiler içeriyor.
    3 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu
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    Disney+'ın hizmete başlaması ile birçok Star Wars dizisi duyuran Disney, geçtiğimiz saatlerde bunların arasına bir yenisini daha ekledi. Hem de ilginç bir şekilde.

    İlginizi Çekebilir Avatar Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor

    Ayrıca Bkz. "Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film""

    Buradan sonrası The Mandalorian 2. sezon final bölümü için spoiler içeriyor.

    Geçtiğimiz hafta Disney, yatırımcılar toplantısında birçok Star Wars dizisi duyurmuştu ve daha önce söylentisi çıkan yapım, bu duyurular arasında bulunmuyordu. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan The Madnalorian final bölümüyle de neden geçen hafta gösterilmediğini anlamış olduk. Yeni duyurulan dizinin adı The Book of Boba Fett. Tahmin edebileceğiniz gibi Boba Fett karakterine odaklanacak.

    Bölümün sonunda da yazdığı gibi bu yeni dizi The Book of Boba Fett, 2021 yılının Aralık ayında yine Disney+ üzerinden yayınlanacak. 

    Dizi ile ilgili çok fazla ayrıntı yok ne yazık ki ancak yayın tarihine bakılırsa The Mandalorian'ın üçüncü sezonu ile bağlantılı oalcak gibi duruyor. The Mandalorian da 2021'in Noel döneminde yayınlanacak. Boba Fett dizisinin çekimlerinin de şu sıralar başladığı biliniyor. Önümüzdeki aylarda daha ayrıntılı bilgi açıklanacaktır.



    https://screenrant.com/book-boba-fett-mandalorian-spinoff-show-december-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    tamam luke geldi de ordan devam et kardeşim bas jediyları bas dark side ı
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Disney Star Wars serisinin sıkıp sıkıp suyunu çıkartmaya niyetli galiba, birde şu son 3 filmi yok sayıp reboot yapsalar Star Wars fanları bayram eder...
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