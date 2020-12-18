The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Disney+'ın hizmete başlaması ile birçok Star Wars dizisi duyuran Disney, geçtiğimiz saatlerde bunların arasına bir yenisini daha ekledi. Hem de ilginç bir şekilde.

İlginizi Çekebilir

Star Wars'ın sevilen karakterlerinden Boba Fett'in dizisi gelecek gibi duruyor

Ayrıca Bkz. "Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film""

Buradan sonrası The Mandalorian 2. sezon final bölümü için spoiler içeriyor.

Geçtiğimiz hafta Disney, yatırımcılar toplantısında birçok Star Wars dizisi duyurmuştu ve daha önce söylentisi çıkan yapım, bu duyurular arasında bulunmuyordu. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan The Madnalorian final bölümüyle de neden geçen hafta gösterilmediğini anlamış olduk. Yeni duyurulan dizinin adı The Book of Boba Fett. Tahmin edebileceğiniz gibi Boba Fett karakterine odaklanacak.

Bölümün sonunda da yazdığı gibi bu yeni dizi The Book of Boba Fett, 2021 yılının Aralık ayında yine Disney+ üzerinden yayınlanacak.

Dizi ile ilgili çok fazla ayrıntı yok ne yazık ki ancak yayın tarihine bakılırsa The Mandalorian'ın üçüncü sezonu ile bağlantılı oalcak gibi duruyor. The Mandalorian da 2021'in Noel döneminde yayınlanacak. Boba Fett dizisinin çekimlerinin de şu sıralar başladığı biliniyor. Önümüzdeki aylarda daha ayrıntılı bilgi açıklanacaktır.

https://screenrant.com/book-boba-fett-mandalorian-spinoff-show-december-2021/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.