The Mandalorian maceralarına odanızda devam edecek

Gerek Disney+ platformunun gerekse de dizi dünyasının en çok sevilen yapımları arasına girmeyi başaran The Mandalorian için sürprizler gelmeye devam ediyor. Disney, Lucasfilm ve Google bir araya gelerek zengin gerçeklik uygulaması hazırladı.

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The Mandalorian AR neler sunuyor?

The Mandalorian AR uygulaması fiziki nesnelerin üzerine sanal olarak dizi karakterlerini oturtuyor. Telefonunuzun kamerasını doğrulttuğunuz noktada tam boy Mandalorian, Din Djarin ve The Child karakterleri ekranda beliriyor.

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İlk sezondaki sahneleri canlandıran uygulamada Mandalorian’ın tarama davranışları, bebek Yoda’yı araması ve Yoda’nın gücü kullanışı gibi pek çok sahne oturma odanızda yeniden canlanıyor. Karakterlerle etkileşim kurabiliyor ve görevlerinde yardımcı oluyorsunuz.

Uygulama Google ARCore zengin gerçeklik aracı üzerinde inşa edilmiş. Aslında bugün pek çok telefon modelinde ARCore desteği bulmak mümkün ancak Disney bir de 5G şartı koymuş. Hal böyle olunca pek çok bölge uygulamaya erişemiyor.

https://www.theverge.com/21595320/google-disney-mandalorian-ar-lucasfilm-android-arcore-baby-yoda

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