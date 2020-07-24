Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Pazarlama Müdürü: “Dün izlediğiniz Halo Infinite videosu, oyunun erken sürümüne aitti”

    Dün düzenlenen etkinlikte yayınlanan Halo:Infinite'e ait oyun içi video bazı hayranlarda hayal kırıklığı yaratmıştı.Görsel yönden eleştirilen oyunun daha iyi olacağı bilgisi Aaron Greenberg’den geldi.
    8 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    1,2b
    2
    13
    Oyun Ko...
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xbox Pazarlama Müdürü: “Dün izlediğiniz Halo Infinite videosu, oyunun erken sürümüne aitti”

    Microsoft’un dün düzenlediği Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde oldukça uzun bir süredir beklenen Halo: Infinite’e ait 8 dakikalık bir oynanış videosu yayınlanmıştı. Serinin hayranları arasında heyecan yaratan video, bazı oyuncular tarafından ise görsel kalite anlamında eleştirilmişti.

    Yıllardır beklenen oyunun “yeni nesil” grafiklere sahip olmadığını ifade eden hayranların gördüklerini tersine çevirecek bir açıklama Xbox Pazarlama Müdürü Aaron Greenberg’den geldi. Daha önce IGN’de spiker olarak görev yapan Alanah Pearce ile bir röportaj yapan Greenberg, Xbox etkinliğinde izlediğimiz Halo:Infinite’e ait oyun içi videonun erken bir sürüme ait olduğunu belirtti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar"

    Greenberg açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

    “Küresel bir salgının tam ortasındayız. Şu an Temmuz ayındayız ve tatil dönemine daha çok var. Sizin şu anda izlediğiniz video, üzerinde halen daha çalışılan bir oyuna ait. Şunu da ifade etmem gerekir ki birçok kişi yayını 1080p kalitede izledi. Biz yayını 4K 60fps’de de yaptık. İmkânınız varsa oyunu bir de bu kalitede izleyin. Bir canlı yayın aracılığıyla konsolun size neler sunacaklarını göstermemiz çok zor. Daha önce de söylediğim gibi şu an Temmuz ayı içindeyiz ve oyunun yayınlanacağı tatil dönemine kadar her hafta Halo: Infinite’in yeni sürümlerini deniyoruz. Şuna emin olun ki oyun, çok çok daha iyi hale gelecek.”

    Evet, Greenberg’in açıklamaları böyle. Bakalım oyunun çıkışı yaklaştıkça yayınlanacak diğer videolarda grafik kalitesinde ne gibi iyileşmeler göreceğiz. Sizler de yeni Halo ile ilgili düşüncelerinizi ve beklentilerinizi lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin. Aşağıda oyunun 4K kalitedeki oynanış videosunu bulabilirsiniz.



    https://wccftech.com/halo-infinite-gameplay-earlier-build-improvements/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rick dangerous (Kürşat Tuncer) 7 sa. en beğenilen
    Çevir kazı yanmasın
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 6 sa.
    Milyonların beklediği ve en popüler oyununu eski sürüm göstermek? Ya bırakın allah aşkına sıçtınız bari sıvamayın. Bu oyunun grafiklerinden cacık olmaz bu saatten sonra belki büyük bir hıyar bulunursa olabilir ama.
    Milyonların beklediği ve en popüler oyununu eski sürüm göstermek? Ya bırakın allah aşkına sıçtınız bari sıvamayın. Bu oyunun grafiklerinden cacık olmaz bu saatt...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 7 sa. (düzenlendi)
    Şimdi "o sesi çok çıkan azınlık" konuşur durur kimse takmaz bunları ama oyun çıkar grafikleri dehşet olursa hiçbirini göremezsin ortada. Zaten dün duyurulan tüm oyunları kenara bırakıp bir tek buna odaklanmaları aslında Microsoft'un ne kadar başarılı bir nesil hazırlığında olduğunun da göstergesidir. Sunumda tanıtılan tüm oyunları Gamepass'te oynayacak olmamız ayakta alkışlanacak bir harekettir ama bunu konuşmak işlerine gelmiyor.
    Şimdi "o sesi çok çıkan azınlık" konuşur durur kimse takmaz bunları ama oyun çıkar grafikleri dehşet olursa hiçbirini göremezsin ortada. Zaten dün duyurulan tüm...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Arda 88 (Arda Salman) 3 sa.
    Hep aynı taktik eleştiri yiyip yiyip düzelteceğiz diyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sinangndzx 3 sa.
    oyun güzel görselliğide ortalamaydı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wither 4 sa.
    Dün gece gösterdiğimiz gameplay Xbox One S'e aitti , One X ve Series X'e ait olanları daha sonra göstereceğiz deseymiş daha iyiymiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    White Water 5 sa.
    Hayatında hiç Halo oynamamışlar, Halo eleştirmeni olmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MERNEPTAH 4 sa. White Water
    dillere destan, yıllarımı harcadığım kaç kere bitirdiğimi bile hatırlamadığım efsane oyun. hala patch atıldığı takdirde multiplayer sunucularına erişebiliyorsun
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 6 sa.
    Oyunun grafikleri bu nesile ait yeni nesil görseller için oyun sadece Xbox series x çıkmalıydı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alpalp84 6 sa.
    atma recep din kardeşiyiz
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 6 sa.
    Milyonların beklediği ve en popüler oyununu eski sürüm göstermek? Ya bırakın allah aşkına sıçtınız bari sıvamayın. Bu oyunun grafiklerinden cacık olmaz bu saatten sonra belki büyük bir hıyar bulunursa olabilir ama.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 7 sa. (düzenlendi)
    Şimdi "o sesi çok çıkan azınlık" konuşur durur kimse takmaz bunları ama oyun çıkar grafikleri dehşet olursa hiçbirini göremezsin ortada. Zaten dün duyurulan tüm oyunları kenara bırakıp bir tek buna odaklanmaları aslında Microsoft'un ne kadar başarılı bir nesil hazırlığında olduğunun da göstergesidir. Sunumda tanıtılan tüm oyunları Gamepass'te oynayacak olmamız ayakta alkışlanacak bir harekettir ama bunu konuşmak işlerine gelmiyor.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rick dangerous (Kürşat Tuncer) 7 sa. en beğenilen
    Çevir kazı yanmasın
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WarSaw (Savaş T.) 7 sa.
    hala oynayan varmı bu tarz oyunları
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    sounderland +231 VirgilSollozzo +177 amadeus99 +154 hollowman_ +153 Bay Virgül +137 Sulu Çor Kağan +131 Redzepi +129 Hakiki Osmanlı Torunu +95 KarettaKerata +94 manuell +83
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 XpressMusic34 ilk kez +124 2 ilkerinanç ilk kez +104 3 Xtrud 2. kez +104
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1210 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    halo:Infinite, xbox series x ve
    2 etiket daha halo Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası252,7b
    Twitter Profili90,5b
    YouTube Kanalı296b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Sony'nin yeni oyunu Ghost of Tsushima satış rekoru kırdı 3 sa. Jaguar Land Rover, yapay zekadan güç alan “temassız dokunmatik ekran” teknolojisini duyurdu 6 sa. TBMM’de Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak 6 sa. Samsung’dan GlobalFoundries’e yatırım iddiası 6 sa. TikTok platformu ABD’li içerik üreticilerine 200 milyon dolar ayırdı 7 sa. MediaTek Dimensity 720'nin ilk müşterileri belli oldu 7 sa. Alman vatandaşları kimliklerini Galaxy S20 üzerinde taşıyacak 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Pazarlama Müdürü: “Dün izlediğiniz Halo Infinite videosu, oyunun erken sürümüne aitti” Sonraki İstanbul Bilişim'den konkordato açıklaması 9 sa. Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı 9 sa. Xbox Series X için geliştirilen Türk yapımı ücretsiz FPS oyunu: EXOMECHA 10 sa. Huawei Maimang 9'un lansman tarihi açıklandı 10 sa. 5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı 11 sa. Hyundai Kona'ya 'Smart' donanım seviyesi geldi: İşte fiyatı ve özellikleri 11 sa. Garmin ekosistemine büyük çaplı hacker saldırısı 12 sa. Intel 7nm işlemciler bir yıl gecikiyor 12 sa. 5G'de ilk kez yerli çekirdek şebeke test edildi 13 sa. Intel pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü 13 sa. Tesla, pickup modeli Cybertruck'ı üreteceği yeni fabrika için Teksas'ı seçti 14 sa. Bakan Koca 'rastgele' yapılan koronavirüs tarama testi sonuçlarını açıkladı 15 sa. Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi 16 sa. Gorilla Glass en sağlam haline kavuştu 1 gün Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar 1 gün FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu 1 gün Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği’ bölümü İTÜ’de açılıyor 1 gün Kullandım memnunum "Sennheiser Momentum Wireless 3 inceleme" 1 gün Yeni tanı testi ile kanserler erken evrede tespit edilebilir 1 gün iPhone 12 ile birlikte gelecek örgülü şarj kablosunun fotoğrafları yayınlandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız