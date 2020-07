Xbox Pazarlama Müdürü: “Dün izlediğiniz Halo Infinite videosu, oyunun erken sürümüne aitti”

Microsoft’un dün düzenlediği Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde oldukça uzun bir süredir beklenen Halo: Infinite’e ait 8 dakikalık bir oynanış videosu yayınlanmıştı. Serinin hayranları arasında heyecan yaratan video, bazı oyuncular tarafından ise görsel kalite anlamında eleştirilmişti.

Yıllardır beklenen oyunun “yeni nesil” grafiklere sahip olmadığını ifade eden hayranların gördüklerini tersine çevirecek bir açıklama Xbox Pazarlama Müdürü Aaron Greenberg’den geldi. Daha önce IGN’de spiker olarak görev yapan Alanah Pearce ile bir röportaj yapan Greenberg, Xbox etkinliğinde izlediğimiz Halo:Infinite’e ait oyun içi videonun erken bir sürüme ait olduğunu belirtti.

Greenberg açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Küresel bir salgının tam ortasındayız. Şu an Temmuz ayındayız ve tatil dönemine daha çok var. Sizin şu anda izlediğiniz video, üzerinde halen daha çalışılan bir oyuna ait. Şunu da ifade etmem gerekir ki birçok kişi yayını 1080p kalitede izledi. Biz yayını 4K 60fps’de de yaptık. İmkânınız varsa oyunu bir de bu kalitede izleyin. Bir canlı yayın aracılığıyla konsolun size neler sunacaklarını göstermemiz çok zor. Daha önce de söylediğim gibi şu an Temmuz ayı içindeyiz ve oyunun yayınlanacağı tatil dönemine kadar her hafta Halo: Infinite’in yeni sürümlerini deniyoruz. Şuna emin olun ki oyun, çok çok daha iyi hale gelecek.”

Evet, Greenberg’in açıklamaları böyle. Bakalım oyunun çıkışı yaklaştıkça yayınlanacak diğer videolarda grafik kalitesinde ne gibi iyileşmeler göreceğiz. Sizler de yeni Halo ile ilgili düşüncelerinizi ve beklentilerinizi lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin. Aşağıda oyunun 4K kalitedeki oynanış videosunu bulabilirsiniz.

