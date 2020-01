The Outer Worlds, 6 Mart'ta Nintendo Switch'e geliyor

Tam Boyutta Gör

25 Ekim 2019 tarihinde PC, Xbox One ve PS4 için yayınlanan The Outer Worlds sonunda Nintendo Switch için de geliyor. 6 Mart tarihinde yayınlanacak oyun için Private Division Twitter üzerinden bir duyuru yayınladı.

