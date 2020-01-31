Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Outer Worlds, 6 Mart'ta Nintendo Switch'e geliyor

    PC ve günümüz konsolları için Ekim 2019'da yayınlanan The Outer Worlds, sonunda Nintendo Switch için de piyasaya çıkıyor. Oyun 6 Mart'ta yayınlanacak.
    4 sa.
    325
    07
    1
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    The Outer Worlds, 6 Mart'ta Nintendo Switch'e geliyor
    Tam Boyutta Gör

    25 Ekim 2019 tarihinde PC, Xbox One ve PS4 için yayınlanan The Outer Worlds sonunda Nintendo Switch için de geliyor. 6 Mart tarihinde yayınlanacak oyun için Private Division Twitter üzerinden bir duyuru yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Naughty Dog’ın iş ilanı PC için The Last of Us Part 2 umutlarını yeşertti

    Uzay temalı bir rol yapma oyunu olan The Outer Worlds, çıktığı dönem oldukça beğenilmişti. 30-40 saatlik oynanış süresiyle bazı rol yapma oyunu hayranlarına kısa gelen yapım, Switch gibi mobil bir platformda oldukça tatmin edici bir deneyim yaşatabilir. İleride bir DLC ile de taçlandırılması beklenen oyun bu anlamda iyi bir yatırım olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Half-Life: Alyx duyurusu Valve Index satışlarını patlattı"

    Metacritic ortalaması %84 civarında olan oyun, alternatif bir evrende ABD hükümetinin idareyi güçlü şirketlere bırakması ve kapitalizmin kurulan koloniler aracılığıyla uzaya hükmetmesi teması etrafında dönüyor.

    İçinde indirme kodu bulunan kutulu veya dijital sürüm olarak tercih edilebilecek oyunun yurtdışı satış fiyatı ise 60 dolar olarak görünüyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/30/the-outer-worlds-nintendo-switch-release-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    recep.ali 1 sa.
    Oyun kısa bir süre sonra çok sıkıcı hale geliyor, sürekli konuşmalar, ara sahnelerden yoksun, kilişe içeriklerle hemen silinmeyi hak ediyor. Grafiklere birşey demiyorum ama. Skyrim, Dragon Age, Witcher gibi oyunların çeyreği olmaz... Son zamanlarda oynadığın en iyi oyun Star Wars Fallen Order idi. Geçişler bile sinematik olunca süreklilik arz ediyor. Bu zamanda ikide bir yükleme ekranı olan oyunlar aşırı gıcıklık yapıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 sn. NASA'nın 'Güneş'e gönderdiği' uzay aracı, yeni bir hız rekoru kırdı 19 dk. LG mobil, kayıpları bir türlü önleyemiyor 48 dk. Asus ve AMD coşturuyor | Ryzen 4800'lü oyun bilgisayarı 49 dk. Poco X2 beklenenden çok daha ucuz olacak 1 sa. Windows 10'da Paint ve WordPad artık sistemden kaldırılabilecek 1 sa. Sony PlayStation 5 arayüzünün fotoğrafı sızdırıldı 2 sa. WhatsApp Pay ödeme sistemi Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor 2 sa. Hyundai Kona Electric, Avrupa'da üretim bandına çıkıyor 3 sa. Takipçi artırma servisi, binlerce Instagram kullanıcısının şifresini sızdırdı 3 sa. Farming Simulator 19 kısa süreliğine ücretsiz 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN The Outer Worlds, 6 Mart'ta Nintendo Switch'e geliyor Sonraki TCL Plex'i denedik 4 sa. Tesla, LG Chem ve CATL ile batarya tedarik anlaşması yaptı 5 sa. Apple Haritalar uygulaması büyük bir güncelleme aldı 5 sa. Apple ve Broadcom, patent ihlali gerekçesiyle CalTech'e 1.1 milyar dolar ödeyecek 6 sa. Xaiomi'nin katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold'un detayları netleşiyor 6 sa. 35 milyar dolarlık yüz tanıma davasında Facebook 550 milyon dolara razı oldu 7 sa. Akıllı telefon pazarında sürpriz Apple liderliği 8 sa. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti 8 sa. Facebook durdurulamıyor, kullanıcı sayısı 2.5 milyar oldu 17 sa. Nintendo'dan büyük başarı: Switch'in satışları Xbox One'ı geride bıraktı 18 sa. Sony Xperia 1.1'in beşli kamera sistemi detaylandı 18 sa. WordPress tutkunları 5 Mart tarihinde WPFest’te buluşuyor 19 sa. Nokia 9.2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir 19 sa. Çin, Koronavirüs nedeniyle Tesla'dan Şangay fabrikasını kapatmasını istiyor 20 sa. Spitzer Uzay Teleskobu'nun görevi resmen sona erdi 20 sa. Helio P60'lı Casper VIA P3'ü denedik 20 sa. Japon üreticiden "robot traktör" konsepti: Kubota X Tractor 21 sa. Samsung 2019 yılını büyük düşüşlerle kapattı 21 sa. Çin'in milli işlemcisi satışa sunuluyor 22 sa. 2020 yılı için 117 yeni emoji hazırlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen ...
    DonanımHaber
    ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!"
    DonanımHaber
    Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece diz...
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Bekcilere Zor ve Silah Kullanma Yetkisi Verildi
    DH Forum
    Ekrem İmamoğlu'nun baldızından olay paylaşım! Deprem olmuş biz...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim