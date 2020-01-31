The Outer Worlds, 6 Mart'ta Nintendo Switch'e geliyor

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25 Ekim 2019 tarihinde PC, Xbox One ve PS4 için yayınlanan The Outer Worlds sonunda Nintendo Switch için de geliyor. 6 Mart tarihinde yayınlanacak oyun için Private Division Twitter üzerinden bir duyuru yayınladı.

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Uzay temalı bir rol yapma oyunu olan The Outer Worlds, çıktığı dönem oldukça beğenilmişti. 30-40 saatlik oynanış süresiyle bazı rol yapma oyunu hayranlarına kısa gelen yapım, Switch gibi mobil bir platformda oldukça tatmin edici bir deneyim yaşatabilir. İleride bir DLC ile de taçlandırılması beklenen oyun bu anlamda iyi bir yatırım olabilir.

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Metacritic ortalaması %84 civarında olan oyun, alternatif bir evrende ABD hükümetinin idareyi güçlü şirketlere bırakması ve kapitalizmin kurulan koloniler aracılığıyla uzaya hükmetmesi teması etrafında dönüyor.

İçinde indirme kodu bulunan kutulu veya dijital sürüm olarak tercih edilebilecek oyunun yurtdışı satış fiyatı ise 60 dolar olarak görünüyor.

https://www.engadget.com/2020/01/30/the-outer-worlds-nintendo-switch-release-date/

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