The Rock'ın oynayacağı Black Adam'ın vizyon tarihi belli oldu!

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DC Comics tarafından yayınlanan Amerikan çizgi romanlarında görünen kurgusal bir karakter olan Black Adam beyaz perdeye geliyor. Başrolünü The Rock olarak bilinen Dwayne Johnson'ın oynayacağı filmin vizyon tarihi belli oldu. The Rock, Instagram'dan paylaştığı görselle takipçilerini heyecanlandırdı.

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Dwayne Johnson uzun zamandır bu proje üzerinde çalışıyordu. Daha öncesinde yaptığı açıklamada Superman kadar güçlü bir karaktere hayat vereceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Johnson, paylaştığı görselle yeni filmi Black Adam'ın 22 Aralık 2021'de vizyona gireceğini duyurdu.

Dwayne Johnson görselle birlikte paylaştı notunda, büyürken her zaman bir süper kahraman olmayı hayal ettiğini ve özellikle de Superman’i sevdiğini söyledi.