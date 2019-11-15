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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Rock'ın oynayacağı Black Adam'ın vizyon tarihi belli oldu!

    (The Rock)Dwayne Johnson'ın başrolünü oynayacağı, DC Comics'in çizgi romanlarından uyarlanacak Black Adam filminin vizyon tarihi belli oldu. The Rock, Instagramdan paylaştığı posterle tarihi açıkladı.
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    Sinema ve Dizi
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    The Rock'ın oynayacağı Black Adam'ın vizyon tarihi belli oldu!
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    DC Comics tarafından yayınlanan Amerikan çizgi romanlarında görünen kurgusal bir karakter olan Black Adam beyaz perdeye geliyor. Başrolünü The Rock olarak bilinen Dwayne Johnson'ın oynayacağı filmin vizyon tarihi belli oldu. The Rock, Instagram'dan paylaştığı görselle takipçilerini heyecanlandırdı.

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    Dwayne Johnson uzun zamandır bu proje üzerinde çalışıyordu. Daha öncesinde yaptığı açıklamada Superman kadar güçlü bir karaktere hayat vereceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Johnson, paylaştığı görselle yeni filmi Black Adam'ın 22 Aralık 2021'de vizyona gireceğini duyurdu.

     

    Dwayne Johnson görselle birlikte paylaştı notunda, büyürken her zaman bir süper kahraman olmayı hayal ettiğini ve özellikle de Superman’i sevdiğini söyledi.



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    Son Witcher Bükücü 1 hf. en beğenilen
    Bence rol ve karakter olarak en uygun insanlardan bir tanesi oyunculuğunu da beğeniyorum güzel olacağa benziyor.
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    Turin Turambar. 6 gün
    The Rock'ın bir filmde oynaması haber niteliği taşımaz The Rock'ın bir filmde oynamaması haber niteliği taşır
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    OverClocK1ng 6 gün
    Black Adam diye okuyunca, aklıma Çocuk Adam geldi.
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    kraix 1 hf.
    Bu adamdan olsa olsa Thanos olurdu.
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    Son Witcher Bükücü 1 hf. en beğenilen
    Bence rol ve karakter olarak en uygun insanlardan bir tanesi oyunculuğunu da beğeniyorum güzel olacağa benziyor.
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    orhanyaltir 1 hf.
    Adamın kostüm giymesine de gerek yok gündelik hadi bile hayvan gibi 50 cm kolları var..
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