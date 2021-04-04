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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Suicide Squad fragmanı 150 milyon izlenerek Mortal Kombat'in rekorunu geçti

    İlk film ile büyük tepki toplayan Suicide Squad filminin ikincisi olan The Suicide Squad'ın ilk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Yayınlanan fragman Mortal Kombat'ı geçerek rekor kırdı.
    04 Nisan 2021, 14:00 (1 hf.)
    10,5b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Suicide Squad fragmanı 150 milyon izlenerek Mortal Kombat'in rekorunu geçti
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    DC'nin popüler çizgi romanlarından Suicide Squad'tan uyarlanarak yapılan aynı isimli filmin ikincisi The Suicide Squad fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Yayınlanan fragman bir hayli sevildi ki bu sevgi bir rekora da sebep oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers, HBO Max'in en çok izlenen dizisi oldu

    Ayrıca Bkz. "Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı"

    The Suicide Squad'ın yayınlanan redband fragmanı, yani yaş kısıtlamalı fragmanı 150 milyon izlenerek Mortal Kombat filminin geçtiğimiz aylarda elde ettiği rekoru kırdı. Mortal Kombat'in redband fragmanı 116 milyon izlenerek Deadpool ve Logan'ı geçmişti. The Suicide Squad fragmanı da 150 milyon izlenerek bu rekorun sahibi oldu.

    Filmin yönetmenliğini James Gunn üstleniyor. The Suicide Squad, 16 Ağustos 2021'de hem sinemalarda hem de 1 aylığına HBO Max'te yayınlanacak.

    Oyuncu kadrosunda ise Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío, Juan Diego Botto ve Sylvester Stallone bulunuyor.



    https://screenrant.com/suicide-squad-2-movie-redband-trailer-views-record/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    bobsantino (Burak ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen strathmorea
    Filmi izledin herhalde
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Formani 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Filmler çıkmadığı için artık fragmanlar rekor kırıyor
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    X filminin fragmanı Y filminin fragmanından daha çok izleniyor diye haber yapmak...
    Yanıtla +1
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    scientia 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    King Shark'a dua etsinler.
    Yanıtla +1
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    U Ultrasaray0643 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    90 larda ortaokul ve lise öğrencisi idim.en yakın kankamin ayeti salonu vardı.oyle jetona felan parada vermezdim.aksam dükkanın kepengini indirir sabaha kadar street fighter mortal kombat oynardık.



    Doğal olarak seviyemiz çok ileriydi.sehride diğer salonlara gidenler bizi yenmek için gelir ,yada biz birilerine meydan okumaya giderdik(hey gidi günler hey).



    Mortal combat in fragmanı yayınlandığında pek heycanlandim,ama reklami donmediginden merdiven altı bir flim olur diyodum,ama fragman bayağı heycanlandirdi beni
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    Formani 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Filmler çıkmadığı için artık fragmanlar rekor kırıyor
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    elLbufFer (selçuk dabak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Formani
    Ağzımdan aldın ,Millet yokluktan izliyor :)
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    Feyzuli 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kim birinci gelirse gelsin kazanan Disney.
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    strathmorea (alper ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mortal Kombat gibi tv filmi kıvamında bir film rekor kırıyorsa o rekorun ne önemi var ki.
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    bobsantino (Burak ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    Filmi izledin herhalde
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    MERNEPTAH 1 hf. ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    Ne boş yorum,izledinmi ?
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    gaussfire 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar bile ilk filmi unutturmak istiyo baksana filmin adını suicide squad 2 koymamışlar
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