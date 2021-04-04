The Suicide Squad fragmanı 150 milyon izlenerek Mortal Kombat'in rekorunu geçti

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DC'nin popüler çizgi romanlarından Suicide Squad'tan uyarlanarak yapılan aynı isimli filmin ikincisi The Suicide Squad fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlandı. Yayınlanan fragman bir hayli sevildi ki bu sevgi bir rekora da sebep oldu.

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The Suicide Squad'ın yayınlanan redband fragmanı, yani yaş kısıtlamalı fragmanı 150 milyon izlenerek Mortal Kombat filminin geçtiğimiz aylarda elde ettiği rekoru kırdı. Mortal Kombat'in redband fragmanı 116 milyon izlenerek Deadpool ve Logan'ı geçmişti. The Suicide Squad fragmanı da 150 milyon izlenerek bu rekorun sahibi oldu.

Filmin yönetmenliğini James Gunn üstleniyor. The Suicide Squad, 16 Ağustos 2021'de hem sinemalarda hem de 1 aylığına HBO Max'te yayınlanacak.

Oyuncu kadrosunda ise Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosío, Juan Diego Botto ve Sylvester Stallone bulunuyor.

https://screenrant.com/suicide-squad-2-movie-redband-trailer-views-record/

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