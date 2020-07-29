The Umbrella Academy 2.sezonundan etkileyici açılış sahnesi paylaşıldı

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Geçtiğimiz yılın en sevilen dizilerinden olan The Umbrella Academy bu hafta ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yayıncı şirket Netflix ikinci sezonun açılış sahnesini bugün YouTube üzerinden paylaştı. Görüntüler oldukça etkileyici.

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The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

The Umbrella Academy'nin yeni sezonunda ekibimiz yine farklı bir kıyamet tehlikesiyle karşı karşı kalıyor. Yukarıdaki görüntüler muhtemelen kıyamet gününe ait. Number Five'ın açılış sahnesinin sonunda geçmişe gittiğini görüyoruz. İlk sezon sonrasında 1960'lı yıllara dağılan ekibimiz, tekrar bir araya gelip yeni kıyamet tehlikesine karşı dünyayı kurtarmaya çalışacak.

İkinci sezon incelemeleri çok iyi

İkinci sezon için şu anda çeşitli yayın organlarında incelemeler yayınlanmaya başladı. Birçok eleştirmen, The Umbrella Academy'nin ikinci sezonunun ilk sezona göre neredeyse her anlamda daha iyi olduğunu söylüyor. İlk sezon da aslında genel anlamıyla beğenilmişti ancak bazı kısımları yine de olumsuz eleştiri almıştı. Yeni sezonun ise bunları da düzelttiği ve kusursuza yakın bir seyir zevki sunduğu belirtiliyor.

The Umbrella Academy şu anda Netflix'in en popüler orijinal yapımları arasında yer alıyor. Ülkemizde de yine önemli bir kitleye sahip. İlk sezon öncesinde Türkiye temalı bir tanıtım videosu da çekilmişti. Sevilen dizi yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından nihayet geri dönüyor.

31 Temmuz'da yayınlanacak olan ikinci sezonun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

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