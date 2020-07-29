Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Umbrella Academy 2.sezonundan etkileyici açılış sahnesi paylaşıldı

    The Umbrella Academy'nin ikinci sezonu bu Cuma yayınlanıyor. Yeni sezonun açılış sahnesini aşağıdan izleyebilirsiniz.
    2 sa.
    381
    13
    3
    Sinema ...
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    The Umbrella Academy 2.sezonundan etkileyici açılış sahnesi paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yılın en sevilen dizilerinden olan The Umbrella Academy bu hafta ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yayıncı şirket Netflix ikinci sezonun açılış sahnesini bugün YouTube üzerinden paylaştı. Görüntüler oldukça etkileyici.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

    The Umbrella Academy'nin yeni sezonunda ekibimiz yine farklı bir kıyamet tehlikesiyle karşı karşı kalıyor. Yukarıdaki görüntüler muhtemelen kıyamet gününe ait. Number Five'ın açılış sahnesinin sonunda geçmişe gittiğini görüyoruz. İlk sezon sonrasında 1960'lı yıllara dağılan ekibimiz, tekrar bir araya gelip yeni kıyamet tehlikesine karşı dünyayı kurtarmaya çalışacak.

    İkinci sezon incelemeleri çok iyi

    İkinci sezon için şu anda çeşitli yayın organlarında incelemeler yayınlanmaya başladı. Birçok eleştirmen, The Umbrella Academy'nin ikinci sezonunun ilk sezona göre neredeyse her anlamda daha iyi olduğunu söylüyor. İlk sezon da aslında genel anlamıyla beğenilmişti ancak bazı kısımları yine de olumsuz eleştiri almıştı. Yeni sezonun ise bunları da düzelttiği ve kusursuza yakın bir seyir zevki sunduğu belirtiliyor.

    The Umbrella Academy şu anda Netflix'in en popüler orijinal yapımları arasında yer alıyor. Ülkemizde de yine önemli bir kitleye sahip. İlk sezon öncesinde Türkiye temalı bir tanıtım videosu da çekilmişti. Sevilen dizi yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından nihayet geri dönüyor.

    31 Temmuz'da yayınlanacak olan ikinci sezonun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

      



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    lido 55 dk.
    izlemedim ama x men çakması gibi duruyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa.
    snowpiercer 1 bölüm izliyim dedim sezon bitti sevmiyorum bu huyumu bu aksam 1. ve 2. bölümü izlicem bakalım hosuma giderse buda biter
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    olağan_şüpheli 1 sa.
    Güzel, izleyecek bir şey arıyordum bende
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Logitech Pro X Wireless oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor 41 dk. 2 Ice Lake-SP işlemcisi AMD EPYC 7742’nin önüne geçebiliyor 1 sa. Sony'nin elektrikli otomobil prototipi yakında yol testlerine başlayacak 1 sa. Google tarafından satın alınan North akıllı gözlük firması tüm faaliyetlerini durduruyor 2 sa. AirPods kulaklıklar yakın gelecekte kemik iletimi de sunacak 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN The Umbrella Academy 2.sezonundan etkileyici açılış sahnesi paylaşıldı Sonraki Huawei’den herkese 200 TL kupon hediye 2 sa. PCIe 4.0 SSD ile çalışan Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı 3 sa. Kavisli ekrana sahip Nubia Watch tanıtıldı 3 sa. Toyota, 2025 yılında katı hal batarya üretimine başlamayı hedefliyor 4 sa. 39. İstanbul Film Festivali’nin en iyileri belli oldu 4 sa. 1000 yıl önce Dünya'ya çarpan Mars taşı, evine geri dönüyor 4 sa. Bill Gates Elon Musk'ı koronavirüs hakkındaki cahilce yorumları sebebiyle kınadı 5 sa. Google AR arama sonuçlarına çeşitli böcekler eklendi 5 sa. 2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi 6 sa. Red Magic tam kablosuz oyuncu kulaklıkları duyuruldu 6 sa. Ekran kartsız oyun oynatabiliyor | Ryzen 4000 APU'lar sonunda geldi 6 sa. Google yediği ceza nedeniyle Türkiye'deki reklamlarını durduruyor 7 sa. TikTok ve pek çok iOS uygulaması halen panoya erişim sağlıyor 7 sa. iOS 14'teki arkaya dokunma özelliği MIUI 12'ye geliyor 8 sa. Makyajlı Peugeot 3008 böyle mi görünecek? İlk görseller paylaşıldı 8 sa. Horizon Zero Dawn PC sistem gereksinimleri açıklandı 9 sa. CES 2021 fuarı da iptal ediliyor 9 sa. Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları 9 sa. Kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram kullanması yasaklandı [Güncelleme] 10 sa. Emmy Ödüllerine Netflix damga vurdu: Tam 160 adaylık! Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız