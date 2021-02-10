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    The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı

    Zombi dizisi/filmi türünü tekrar popülerleştiren, uzun yıllardır devam eden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı.
    10 Şubat 2021, 10:30 (1 hf.)
    9,4b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı
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    2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan ancak son dönemde popülerliğini az da olsa kaybeden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra bölümlerinden yeni görseller paylaşıldı.

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    Paylaşılan görsellere baktığımızda Maggie karakterini görüyoruz. Ayrıca Daryl karakteri de bulunuyor ancak başrol Maggie gibi duruyor. Onuncu sezonun eksta 6 bölümü belli ki daha çok Maggie karakterine odaklanan bir ara sezon olacak. Daha önce yayınlanan fragmanlar da Maggie'ye odaklanıyordu.

    6 bölümlük bu mini sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikayeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

    Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir. bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



    https://comicbook.com/tv-shows/news/the-walking-dead-season-10c-premiere-photos-home-sweet-home-february-28/#7 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekstra 6 bölümde 6451313 zombi daha kılıçtan geçirilir, böyle devam eder gider.
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    197140emir (Dr Sherlock ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    6. Sezon sonrası bence 2 3 olay hariç hep aynı
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel dizi ama uzadıkça hep kendini tekrar eder hale geldi.
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 sezon dizi.. Arka sokaklardan esinleniyorlar sanırım.
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