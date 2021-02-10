The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı

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2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan ancak son dönemde popülerliğini az da olsa kaybeden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra bölümlerinden yeni görseller paylaşıldı.

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The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı

Paylaşılan görsellere baktığımızda Maggie karakterini görüyoruz. Ayrıca Daryl karakteri de bulunuyor ancak başrol Maggie gibi duruyor. Onuncu sezonun eksta 6 bölümü belli ki daha çok Maggie karakterine odaklanan bir ara sezon olacak. Daha önce yayınlanan fragmanlar da Maggie'ye odaklanıyordu.

6 bölümlük bu mini sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikayeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir. bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

https://comicbook.com/tv-shows/news/the-walking-dead-season-10c-premiere-photos-home-sweet-home-february-28/#7

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