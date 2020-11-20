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    Popüler bilim-kurgu romanından uyarlanan Chaos Walking'ten etkileyici fragman

    Lionsgate'in yeni bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten etkileyici bir fragman geldi. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland, Daisy Ridley ve Mads Mikkelsen gibi ünlü isimler yer alıyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Popüler bilim-kurgu romanından uyarlanan Chaos Walking'ten etkileyici fragman
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    Lionsgate'in yüksek bütçeli yeni bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten ilk fragman nihayet geldi. Zengin kadrosu ve ilginç konusuyla dikkat çeken Chaos Walking, yayınlana ilk görüntüleri itibarıyla izleyenleri etkilemeyi başarmış gibi görünüyor.

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    Chaos Walking filmi, ünlü yazar Patrick Ness'in aynı adlı popüler roman serisinden uyarlanmış. Film, kadınların olmadığı ve tüm canlıların birbirlerinin düşüncülerini duyabildiği (kelime,resim ve ses akışı şeklinde) distopik bir gezegende geçiyor. Tamamıyla büyük bir kaosun hakim olduğu bu gezegene, esrarengiz bir kadının iniş yapmasının ardından her şey daha da ilginç bir noktaya gidecek.

    Chaos Walking kitap serisi 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış ve kısa sürede büyük bir popülariteye ulaşmayı başarmıştı. Serinin film uyarlaması ise çok uzun yıllardır plan aşamasındaydı. Uzun süren geliştirme sürecinin ardından nihayet geçtiğimiz yıl çekimler başladı ve film tamamlandı. Yayınlanan ilk görüntüler serinin hayranlarının beğenisini kazanmayı başarmış.

    100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Chaos Walking'in başında ünlü yönetmen Doug Liman oturuyor. Edge of Tomorrow, Mr. and Mrs. Smith ve The Bourne Identity gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Doug Liman yine özel bir iş ortaya çıkarmaya çalışmış.

    Filmin oyuncu kadrosunda ise ünlü isimler yer alıyor. Başrollerde son yılların yükselen aktörleri Tom Holland ve Daisy Ridley var. Holland-Ridley ikilisine Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Cynthia Erivo ve Kurt Sutter gibi isimler eşlik edecek.

    Chaos Walking'in gösterim tarihi şu anda 22 Ocak 2021 olarak ayarlanmış durumda ancak elbette pandemi nedeniyle bu tarih değişebilir.



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    aspirin_00

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    15 saat önce
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