The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var

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2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan ancak son dönemde popülerliğini az da olsa kaybeden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra bölümlerinden yeni bir fragman yayınlandı.

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The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı

Paylaşılan fragmana baktığımızda başrolde Jeffrey Dean Morgan'ın canlandırdığı Negan'ı görüyoruz. Daha önceki fragmanlarda da başrolde genel olarak Maggie bulunuyordu. Yayınlanacak olan bu ekstra 6 bölüm Negan ve Maggie karakterlerinin arasındaki olaya odaklanacak gibi duruyor.

6 bölümlük bu mini sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikayeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin 10. sezon final bölümü hariç şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra da Netflix'e gelecektir. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://screenrant.com/walking-dead-season-10-trailer-heres-negan-backstory/

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