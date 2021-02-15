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    The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var

    Zombi dizisi/filmi türünü tekrar popülerleştiren, uzun yıllardır devam eden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman daha paylaşıldı.
    15 Şubat 2021, 22:00 (2 gün)
    8,2b
    1
    14
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var
    Tam Boyutta Gör

    2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan ancak son dönemde popülerliğini az da olsa kaybeden The Walking Dead dizisinin 10. sezon ekstra bölümlerinden yeni bir fragman yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı"

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    Paylaşılan fragmana baktığımızda başrolde Jeffrey Dean Morgan'ın canlandırdığı Negan'ı görüyoruz. Daha önceki fragmanlarda da başrolde genel olarak Maggie bulunuyordu. Yayınlanacak olan bu ekstra 6 bölüm Negan ve Maggie karakterlerinin arasındaki olaya odaklanacak gibi duruyor.

    6 bölümlük bu mini sezon aslında onuncu sezonun devamı olacak ve hikayeyi on birinci sezona daha iyi bağlayacak. Bu 6 bölümün 28 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

    Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Dizinin 10. sezon final bölümü hariç şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra da Netflix'e gelecektir. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://screenrant.com/walking-dead-season-10-trailer-heres-negan-backstory/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    C Chillout 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi sal artık bizi
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    Mirtazo01 (Korcan Kuntay) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bela gibi dizi yemin ederim bitmedi gitti
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    zero fear 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Milletin derdi, belası bir dizi olmuş bakar mısınız Yahu evladım zorla mı izletiyorlar? Hoşuna gitmiyorsa izleme görmezden gel ya!
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Izlemeyin nerden biliyorsunuz bela gibi dizi oldugunu demekki güzel ki tutuldki bu zamana kadar gelmiş
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    WINTER IS COMING (Engin E.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    stormtrooperları görünce nasıl star wars a bağlayacaklar diye merakla bekliyorum
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    einhander (Erdem ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ılk 2 sezon bana yetmıstı ve bırakmıstım.
    ınanılır gıbı degıl 10. sezona baslıcak dizi ne çok sevenı varmıs halen
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    DarkeR26 (G.E ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    commonwealth grubuyla negan reis arasında geçecek gibi yeni sezon beklemedeyiz ..
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zombi gibi dizi. Artık kabak tadı verdi biter diyorsun yok bitmiyor.
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    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bitmedim h[color=#141414]ala şu dizi bi sevemedim valla
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu çöp hala devam ediyormu ya 2 sezon dan sonra bu çöpleri izleyen kaldımı inanılmaz
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    P phoenixae 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ya bu dizinin neden 2 güne bir haberi yapılıyor her fragmana haber yazmaya gerek yok, sal artık çıkınca paylaş izleyelim spama gerek yok
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    zero fear 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Milletin derdi, belası bir dizi olmuş bakar mısınız Yahu evladım zorla mı izletiyorlar? Hoşuna gitmiyorsa izleme görmezden gel ya!
    Yanıtla +4
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    The Hollow 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Beklenen cevabı ben yazayım bari. Bu dizi hala devam ediyor mu ya?

    Düzenleme: 6 sn ile kaçırdım.
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    8191 kez okundu.
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    the walking dead, the walking dead sezon 10 ve
    5 etiket daha 10. sezon fragman negan maggie Bilim ve Teknoloji
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