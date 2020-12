The Walking Dead'in evreninde geçen komedi dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör

31 Ekim 2010 tarihinde ilk bölümü ile yayın hayatına başlayan The Walking Dead dizisi, kazandığı popülerliği ile oyunlar ve aynı evrende geçen farklı diziler ile evrenini iyice büyüttü. Hatta zombi kavramını tekrar popüler yaptı bile diyebiliriz.

Fear The Walking Dead ve The Walking Dead World Beyond dizileri ile evrenini genişleten The Walking Dead'in yeni dizisi komedi türünde olacak. Genel olarak şu anda evrenin başındaki isim olan senarist Scott M. Gimple, geçtiğimiz saatlerde The Walking Dead'in bir komedi dizisi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Scott M. Gimple, yaratılan evren ile dalga geçilmeyeceğini sadece bu evrende de komik şeylerin olabileceğini söyledi. Ne yazık ki şu an için başka bir detay bilinmiyor ancak merak uyandırıcı olduğunu söylemekte fayda var. Umuyoruz ki kaliteli bir yapım bizleri bekliyordur.

Bildiğiniz gibi The Walking Dead, 11. sezonu ile final yapacak. Ardından da şu anda tarih belli olmasa da Daryl ve Carol'a odaklanan bir dizi ve her bölümde farklı karakterlere odaklanan bir antoloji dizisi başlayacak. Detaylar henüz belli değil.

