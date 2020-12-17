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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead'in evreninde geçen komedi dizisi geliyor

    2010'lu yılların en popüler dizilerinden biri olan ve son aylarda yeni yapımlar ile evreni iyice genişletilen The Walking Dead evreninin en ilginç yapımı duyuruldu.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    7,8b
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Walking Dead'in evreninde geçen komedi dizisi geliyor
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    31 Ekim 2010 tarihinde ilk bölümü ile yayın hayatına başlayan The Walking Dead dizisi, kazandığı popülerliği ile oyunlar ve aynı evrende geçen farklı diziler ile evrenini iyice büyüttü. Hatta zombi kavramını tekrar popüler yaptı bile diyebiliriz.

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    Fear The Walking Dead ve The Walking Dead World Beyond dizileri ile evrenini genişleten The Walking Dead'in yeni dizisi komedi türünde olacak. Genel olarak şu anda evrenin başındaki isim olan senarist Scott M. Gimple, geçtiğimiz saatlerde The Walking Dead'in bir komedi dizisi üzerinde çalıştığını açıkladı. 

    Scott M. Gimple, yaratılan evren ile dalga geçilmeyeceğini sadece bu evrende de komik şeylerin olabileceğini söyledi. Ne yazık ki şu an için başka bir detay bilinmiyor ancak merak uyandırıcı olduğunu söylemekte fayda var. Umuyoruz ki kaliteli bir yapım bizleri bekliyordur.

    Bildiğiniz gibi The Walking Dead, 11. sezonu ile final yapacak. Ardından da şu anda tarih belli olmasa da Daryl ve Carol'a odaklanan bir dizi ve her bölümde farklı karakterlere odaklanan bir antoloji dizisi başlayacak. Detaylar henüz belli değil. 



    https://screenrant.com/walking-dead-show-spinoff-comedy-amc-development/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Moldova_lover (ahmet genç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar çok güzel yazmış,dizi zaten kara komediye döndü.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Rick gittikten sonra walking dead zaten komediye döndü. Komedi dizisi çıkarmaya gerek yok
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    Six Feet Under. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Fear the Walking Dead 3. sezondan sonrası komedi niyetine izlenebilir zaten.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    buraxus (Burak Tüzen ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Walking dead’in kendisi komedi zaten...
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    CoreXXX (fatih tat) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    31 ekim 1010 da yayın hayatınamı başladı 😁 arka sokaklarıda geçmiş .
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    Moueson 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Suyunun suyunu çıkarmak ..
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    001ATB (Ahmet ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Kalmayan suyu çıkarmaya çalışıyorlar
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