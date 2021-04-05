The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı

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2010'lu yılların en popüler dizilerindan biri olan The Walking Dead için final yaklaştı. Dizinin final sezonunun yayın tarihi açıklandı.

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Geçtiğimiz aylarda dizinin yazın başlayacağı açıklanmıştı ancak dün yayınlanan 10. sezon final bölümünün ardından, 11. sezonun yayın tarihi açıklandı. Dizinin final sezonu olan 11. sezon, 22 Ağustos 2021'de başlayacak. Dizi her zaman olduğu gibi haftalık olarak yayınlanacak.

Ayrıca 24 bölümden oluşacak olan final sezonunun ilk 8 bölüm ile başlayacağı açıklandı. Büyük bir ihtimalle ilk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek. Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak.

The Walking Dead'in bitmesi bu evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor elbette. Şu an için iki farklı The Walking Dead dizisi duyuruldu ve bir adet de film yapım aşamasında. Gelecekte daha fazla yapım da gelecek gibi duruyor. 2023 yılında Daryl Dixon ve Carol Peletier'e odaklanan bir dizi yayınlanacağı da biliniyor.

https://www.ign.com/articles/the-walking-dead-final-season-release-date-season-11-amc

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