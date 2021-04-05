Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı

    Dizi dünyasının popüler yapımlarından The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    05 Nisan 2021, 14:20 (1 hf.)
    15,1b
    1
    13
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    2010'lu yılların en popüler dizilerindan biri olan The Walking Dead için final yaklaştı. Dizinin final sezonunun yayın tarihi açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor

    Ayrıca Bkz. "Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu"

    Geçtiğimiz aylarda dizinin yazın başlayacağı açıklanmıştı ancak dün yayınlanan 10. sezon final bölümünün ardından, 11. sezonun yayın tarihi açıklandı. Dizinin final sezonu olan 11. sezon, 22 Ağustos 2021'de başlayacak. Dizi her zaman olduğu gibi haftalık olarak yayınlanacak.

    Ayrıca 24 bölümden oluşacak olan final sezonunun ilk 8 bölüm ile başlayacağı açıklandı. Büyük bir ihtimalle ilk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek. Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak.

    The Walking Dead'in bitmesi bu evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor elbette. Şu an için iki farklı The Walking Dead dizisi duyuruldu ve bir adet de film yapım aşamasında. Gelecekte daha fazla yapım da gelecek gibi duruyor. 2023 yılında Daryl Dixon ve Carol Peletier'e odaklanan bir dizi yayınlanacağı da biliniyor.



    https://www.ign.com/articles/the-walking-dead-final-season-release-date-season-11-amc
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem bir haber böyle güzel dizi bulmusuz bitmesini istemiyiz keşke oyunuda devam etse Clementine hikayesi Clementine lehine ilerlerse dahada güzel olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moldova_lover (ahmet genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Final sezonu da 16 bölüm olur derken 24 bölüme çıkartmışlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir diziyi tadında bırakmak gerek.. Gereksiz fazla uzadı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LeSRiSeL (orhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Finali sezonu diyip duruyorlar bu kaçıncı final
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Darly Dixon dizide olduğu sürece diziyi izlemeye devam edeceğim Rick Grimes de geri gelse efsane olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R retro61 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu son bir kaç bölüm öyle monoton ki daha izlenmez bu dizi olmasada olur, beklenti boşuna.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    snoppy 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    7 sezon izleyebildim, sonra bıraktım artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizinin ilk sezonu norman reedus askerliğini yapmamış endüstri meslek lisesi mezunu velet gibiydi. Şimdi ise bir oturuşta 20 bira içen 40'ını devirmiş dayı gibi olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boşuna uzatıp diziyi bozdular. Bence ilk 4 sezen harici çöp ama mecbur izliyorum yarım kalmasın diye.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L Longg_Night 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaşasın kurtuluyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    15087 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    the walking dead, final sezon ve
    5 etiket daha 11. sezon walking dead son sezon ne zaman yayın tarihi Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 1 hf. Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor 1 hf. Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü 1 hf. PlayStation'da 2K ve Rockstar Games oyunlarının kutulu versiyonlarında indirimler başladı 1 hf. Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı 1 hf. Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir? 1 hf. Redmi 20X afişi ortaya çıktı 1 hf. Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı 1 hf. Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 hf. MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı 1 hf. Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı 1 hf. Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var 1 hf. Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. Opel, Nisan ayı kampanyasını açıkladı 1 hf. En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu 1 hf. KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı 1 hf. iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek 1 hf. Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası 1 hf. Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı Sonraki Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek 1 hf. 209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi 1 hf. VPN nedir? Hızlı VPN'e neden ihtiyaç duyarız? 1 hf. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu 1 hf. Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? 1 hf. Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor 1 hf. LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor 1 hf. Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı 1 hf. Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı 1 hf. Havada asılı kalan saksı: LYFE 1 hf. Mobil Oyun Önerisi 13: Blind Drive 1 hf. Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu 1 hf. Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi 1 hf. Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir 1 hf. Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. 300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi 1 hf. Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız