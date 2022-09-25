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    The Witcher 3. sezon ile Netflix'e geri dönüyor

    Netflix, Witcher 3. sezon bekleyenler için müjdeyi verdi. The Witcher 3. sezon ne zaman çıkacak? sorusu resmi ağızdan yanıt buldu.                               
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    the witcher 3. sezon netflix

    Netflix, beğenilen fantastik dizisi The Witcher’ın 3. sezonu ile ilgili duyuruda bulundu. Witcher 3. sezon ne zaman gelecek? sorusu da yanıt bulmuş oldu.

    The Witcher dizisinin yıldızları Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan, Netflix’in Cumartesi günü düzenlediği Tudum etkinliğindeydi ve yeni sezonun önümüzdeki yaz prömiyerinin planlandığını ve hayranlarla yeni sezonun setinden sahne arkası görüntülerin paylaşılacağını söylediler.

    Netflix, aslında Nisan ayında Cavill, Chalotra ve Allan’ın setten bir fotoğraflarını paylaşarak Witcher 3. sezon çekimlerinin başladığının sinyalini vermişti. “Ailemiz tekrar bir araya geldi. Witcher 3. sezon resmi olarak yapım aşamasında” tweeti paylaşılmıştı.

    Kısa süre sonra da dizinin hesabı, gelecek sezonda yaşanacak olayları paylaşmıştı. Ancak diğer birçok yapım gibi The Witcher da Temmuz 2022’de çekimlere ara vermek zorunda kaldı. Netflix, çekimlerin Covid nedeniyle durdurulduğunu ve güvenli ortam sağlandığında çalışmalara başlayacaklarını belirten bir açıklamada bulunmuştu.

    Dizinin baş yapımcısı Steve Gaub, Witcher 3. sezonun çıkışını setten bir kafatası fotoğrafı paylaşarak kutladı.

    Witcher 3. sezon ile geri dönmesi beklenen oyuncular

    • Anna Shaffer (Triss)
    • Joey Batey (Jaskier)
    • Eamon Farren (Cahir)
    • MyAnna Buring (Tissaia)
    • Lars Mikkelson (Stregobor)
    • Terence Maynard (Artorius)
    • Tom Canton (Filavandrel) 
    • Royce Pierreson (Istredd)

    Witcher 3. sezon ne zaman çıkacak?

    The Witcher 3. sezon, 2023 yazında Netflix’te yayınlanacak.

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    gecekorrr 1 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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