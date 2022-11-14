CD Projekt Red’ten oyuncuları sevindiren haber: The Witcher 3’ün yeni nesil yaması Aralık’ta çıkıyor

The Witcher 3 yeni nesil güncellemesi Aralık'ta
The Witcher'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil güncellemesinin 14 Aralık tarihinde geleceği onaylandı. Oyunu daha önce satın alan herkes için ücretsiz olan yükseltme, orijinal oyuna kıyasla düzinelerce görsel, performans ve teknik geliştirmeyi içerecek. Bunlar arasında ışın izleme desteği, konsollarda daha hızlı yükleme süreleri ve diğer pek çok şeyin yanı sıra deneyime entegre edilmiş çeşitli modlar yer alıyor.
Bu entegre modlar ve diğer özellikler hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki hafta CD Projekt Red’in resmi Twitch hesabında yapılacak olan canlı yayın sırasında açıklanacak. Yeni yamada Netflix’in The Witcher yapımından da esintiler göreceğiz. Açıkçası Kıta’ya yeni grafiklerle tekrardan ayak basmak güzel olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
8 Kişi Okuyor (2 Üye, 6 Misafir) 2 Masaüstü 6 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
4733 kez okundu.
25 kişi, toplam 26 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
the witcher 3: wild hunt, the witcher ve