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    CD Projekt Red’ten oyuncuları sevindiren haber: The Witcher 3’ün yeni nesil yaması Aralık’ta çıkıyor

    CD Projekt Red’ten oyuncuları sevindiren haber geldi. The Witcher 3: Wild Hunt için PlayStation 5, Xbox Series ve PC yeni nesil güncellemesinin 14 Aralık'ta yayınlanacağı duyuruldu.
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    The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil güncellemesi Aralık’ta çıkıyo Tam Boyutta Gör
    The Witcher serisi The Witcher 3: Wild Hunt ile iyiden iyiye popülerleşmiş ve bir kült haline gelmişti. Serinin arkasındaki firma olan CD Projekt Red ise kısa bir süre önce daha önceden verdiği “yeni nesil güncellemesi” sözüne sadık kalarak yamanın Aralık ayında geleceğini duyurdu.

     

    The Witcher 3 yeni nesil güncellemesi Aralık'ta

    The Witcher'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil güncellemesinin 14 Aralık tarihinde geleceği onaylandı. Oyunu daha önce satın alan herkes için ücretsiz olan yükseltme, orijinal oyuna kıyasla düzinelerce görsel, performans ve teknik geliştirmeyi içerecek. Bunlar arasında ışın izleme desteği, konsollarda daha hızlı yükleme süreleri ve diğer pek çok şeyin yanı sıra deneyime entegre edilmiş çeşitli modlar yer alıyor.

    Bu entegre modlar ve diğer özellikler hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki hafta CD Projekt Red’in resmi Twitch hesabında yapılacak olan canlı yayın sırasında açıklanacak. Yeni yamada Netflix’in The Witcher yapımından da esintiler göreceğiz. Açıkçası Kıta’ya yeni grafiklerle tekrardan ayak basmak güzel olabilir.

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