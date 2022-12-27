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    The Witcher: Blood Origin, Netflix'te tüm zamanların en kötü puanını alan yapım oldu

    Netflix’te yayınlanmaya başlanan The Witcher: Blood Origin, popüler The Witcher'ın çok daha öncesini anlatıyor. Ancak görünen o ki ne eleştirmenler ne de izleyiciler yapımı beğenmedi.
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    The Witcher: Blood Origin, eleştirmenler tarafından topa tutuldu Tam Boyutta Gör
    The Witcher: Blood Origin şu anda Netflix'te yayınlanıyor ve halihazırda Netflix'in 1 numaralı içeriği konumunda oturuyor ancak dizi, hayranların veya eleştirmenlerin kalbini tam olarak kazanamamış gibi görünüyor. Bir zamanlar Netflix'in Game of Thrones'a cevabı gibi görünen şey, şimdilerde soru işaretlerinin içerisine hapsolmuş durumda.

    Netflix yapımı The Witcher dizisi, gelecek sezonun ardından yıldızı Henry Cavill'i kaybetti ve yerine 4. Sezon itibariyle Liam Hemsworth’ün getirilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda Netflix, The Witcher evrenini genişletme girişimlerine başlatmış ve ilk hamlesi The Witcher: Blood Origin’i kısa süre önce yayına sürmüştü. Ancak bu hamle bütünüyle felakete dönüşmek üzere.

    The Witcher: Blood Origin adeta topa tutuldu

    The Witcher: Blood Origin, eleştirmenler tarafından topa tutuldu Tam Boyutta Gör
    Şu anda The Witcher: Blood Origin, oldukça düşük eleştirmen puanlarına ek olarak, şimdiye kadar gördüğüm büyük bir Netflix orijinali için tam anlamıyla en kötü izleyici puanlarına sahip. An itibariyle The Witcher: Blood Origin’in Rotten Tomatoes'daki 24 eleştirmenden aldığı puan sadece %38. İzleyici puanları ise %8. Açık olarak bu Witcher markasının en kötü puanları, hatta belki de Netflix’in en kötü “izleyici puanına” sahip yapımı.

    Eleştirmenler The Witcher: Blood Origin hakkında nadiren iyi şeyler söylemiş durumda. Genel olarak baktığımda yorumlar dizinin çok sığ olduğunu, orijinallikten çok uzakta yer aldığını ve yeni hiçbir şey katmadığını belirtiyor. Yapımı tamamıyla “zaman kaybı” olarak da niteleyen eleştirmenler yer almakta. Öte yandan görece iyi yorumlar da var ve bu yorumlar diziyi övmekten ziyade “çerezlik” olarak nitelendiriyor.

    The Witcher: Blood Origin, Geralt, Yennefer ve Ciri'nin zamanından 1200 yıl önce bir elf dünyasında geçiyor. İlk Witcher'ın yaratılışını ve ona yol açan olayları konu edinen Blood Origin, canavarların, insanların ve elflerin dünyalarının birleştiği o “'Kürelerin Birleşimi'” dönemleri sırasında geçiyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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