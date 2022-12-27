The Witcher: Blood Origin, Netflix'te tüm zamanların en kötü puanını alan yapım oldu

Netflix yapımı The Witcher dizisi, gelecek sezonun ardından yıldızı Henry Cavill'i kaybetti ve yerine 4. Sezon itibariyle Liam Hemsworth’ün getirilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda Netflix, The Witcher evrenini genişletme girişimlerine başlatmış ve ilk hamlesi The Witcher: Blood Origin’i kısa süre önce yayına sürmüştü. Ancak bu hamle bütünüyle felakete dönüşmek üzere.
The Witcher: Blood Origin adeta topa tutuldu
Eleştirmenler The Witcher: Blood Origin hakkında nadiren iyi şeyler söylemiş durumda. Genel olarak baktığımda yorumlar dizinin çok sığ olduğunu, orijinallikten çok uzakta yer aldığını ve yeni hiçbir şey katmadığını belirtiyor. Yapımı tamamıyla “zaman kaybı” olarak da niteleyen eleştirmenler yer almakta. Öte yandan görece iyi yorumlar da var ve bu yorumlar diziyi övmekten ziyade “çerezlik” olarak nitelendiriyor.
The Witcher: Blood Origin, Geralt, Yennefer ve Ciri'nin zamanından 1200 yıl önce bir elf dünyasında geçiyor. İlk Witcher'ın yaratılışını ve ona yol açan olayları konu edinen Blood Origin, canavarların, insanların ve elflerin dünyalarının birleştiği o “'Kürelerin Birleşimi'” dönemleri sırasında geçiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d