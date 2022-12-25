Tam Boyutta Gör Hideo Kojima’nın yeni Death Stranding filmi görünüşe göre milyarlarca dolar para harcanan bir gişe rekortmeni uyarlaması olmayacak. Kojima bunun yerine çok daha yaratıcı ve özgün bir yapımı karşımıza getirecek. Bunu yaparken de paradan ziyade ağırlıklı olarak sanatı düşünecek.

Yaklaşmakta olan Death Stranding filmi için hayranların neler beklemesini anlatan popüler kültür ve oyun ikonu Hideo Kojima’ya göre bu uyarlama büyük bütçeli bir aksiyon filmi olmayacak. Death Stranding filmi Kojima’nın uzunca bir süredir beklediği, yaratıcı ve özgün fikirlerini yansıtan bir deneyim olacak.

Death Stranding filmi büyük bütçeli olmayacak

Tam Boyutta Gör IGN ile yaptığı bir röportajda Kojima, çok para kazanmakla ilgilenmediğini dile getiriyor. Tutkulu bir proje olarak görünen Death Stranding, ünlü oyuncular ve gösterişli patlamalarla bezeli büyük ölçekli bir film olmak yerine daha sanatsı bir iş olacak. Kojima’nın bu görüsüne dayalı bir film yapmayı teklif eden tek kişi ise Barbarian gibi filmlere hayat veren Hammerstone Studios’tan Alex Lebovici'ydi. Kojima, filmi büyük bir projeye dönüştürmek isteyen stüdyoları da reddettiğini söylüyor.

Fragmanlar artık izleyiciyi aldatmayacak 2 gün önce eklendi

Bu bağlamda bakıldığında oyunda gördüğümüz Norman Reedus (Walking Dead), Mads Mikkelsen (Hannibal) ve Léa Seydoux (No Time to Die) gibi dev isimleri filmde görmeme ihtimalimiz kuvvetlenmiş oluyor. Dolayısıyla muhtemelen filmde oyunda gördüğümüzden farklı bir hikaye ile karşılaşacağız. Ancak şimdilik filmin neyi konu alacağı, oyunda yaşanan olayların öncesini mi anlatıp anlatmayacağı gizemini koruyor. Death Stranding filminin vizyon tarihi de belirsiz durumda zira film halen daha gelişim aşamasında.

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Hideo Kojima: Death Stranding filmi para için değil sanat için