Hideo Kojima: Death Stranding filmi para için değil sanat için

Yaklaşmakta olan Death Stranding filmi için hayranların neler beklemesini anlatan popüler kültür ve oyun ikonu Hideo Kojima’ya göre bu uyarlama büyük bütçeli bir aksiyon filmi olmayacak. Death Stranding filmi Kojima’nın uzunca bir süredir beklediği, yaratıcı ve özgün fikirlerini yansıtan bir deneyim olacak.
Death Stranding filmi büyük bütçeli olmayacak
Bu bağlamda bakıldığında oyunda gördüğümüz Norman Reedus (Walking Dead), Mads Mikkelsen (Hannibal) ve Léa Seydoux (No Time to Die) gibi dev isimleri filmde görmeme ihtimalimiz kuvvetlenmiş oluyor. Dolayısıyla muhtemelen filmde oyunda gördüğümüzden farklı bir hikaye ile karşılaşacağız. Ancak şimdilik filmin neyi konu alacağı, oyunda yaşanan olayların öncesini mi anlatıp anlatmayacağı gizemini koruyor. Death Stranding filminin vizyon tarihi de belirsiz durumda zira film halen daha gelişim aşamasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d