The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı

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Fantastik edebiyat dünyasında ve oyun dünyasında oldukça popüler olan The Witcher markası, geçtiğimiz yıl Netflix üzerinde yayınlanan dizi ile bu alanda da büyük bir popülerliğe ulaşmıştı. The Witcher dizisinin ikinci sezonu da birkaç aydır çekim sürecinde.

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Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ikinci sezon çekimlerinen bazı fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda sizlerin de görebileceği Yennefer dışında ilk sezonda bulunan birçok büyücünün de ikinci sezonda tekrar bulunduğunu görebiliyoruz. İkinci sezon daha çok Geralt'ın Ciri'yi, Kaer Morhen'de eğittiği kısımlarda geçecek.

The Witcher dizisinin ikinci sezonu 2021 yılında yine Netflix üzerinde yayınlanacak. Dizinin çekimlerinin Şubat 2021'den önce bitirilmesi bekleniyor. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.

https://redanianintelligence.com/2020/11/04/in-pictures-the-witchers-mages-convene-at-fountains-abbey/

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