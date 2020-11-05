The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı

Fantastik edebiyat dünyasında ve oyun dünyasında oldukça popüler olan The Witcher markası, geçtiğimiz yıl Netflix üzerinde yayınlanan dizi ile bu alanda da büyük bir popülerliğe ulaşmıştı. The Witcher dizisinin ikinci sezonu da birkaç aydır çekim sürecinde.İlginizi Çekebilir Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı
Ayrıca Bkz. "Başrollerde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın olduğu Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitti"
Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ikinci sezon çekimlerinen bazı fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda sizlerin de görebileceği Yennefer dışında ilk sezonda bulunan birçok büyücünün de ikinci sezonda tekrar bulunduğunu görebiliyoruz. İkinci sezon daha çok Geralt'ın Ciri'yi, Kaer Morhen'de eğittiği kısımlarda geçecek.
The Witcher dizisinin ikinci sezonu 2021 yılında yine Netflix üzerinde yayınlanacak. Dizinin çekimlerinin Şubat 2021'den önce bitirilmesi bekleniyor. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.
https://redanianintelligence.com/2020/11/04/in-pictures-the-witchers-mages-convene-at-fountains-abbey/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Yapımcısı sümsük karı ve senaristleri de Nijerya pornosuna hapsolsunlar umarım... Muhteşem bir içeriğe sahip eseri piç ettiler
Witcher'da insanların ; akçeye ve iktidara karşı olan ihtiraslarının canavarlardan daha canavar olduğu, feodal savaşların halkı nasıl da ezdiği ,kişisel komplekslerin nasıl bir zulüm gerekçesi haline döndüğü teması işlenir bizzat Geralt 'ın ağzından.
Bu evrensel konuyu es geçerek ,saçma sapan uyarlamayla , saçma sapan zaman aralıklarında senaryoyu dolandırarak , boş bakışlı kezban karıları koyarak görselliğe de tecavüz etmek suretiyle ,3-5 büyü hadisesine indirgediler... Yennefer'ın kamburundan kurtuluşunu 3 bölümde işlediler , karakteri de pornografik unsur olarak sundular , bari tipi düzgün olsaydı ...