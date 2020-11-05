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    The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı

    Hem fantastik edebiyat dünyasında hem de oyun dünyasında oldukça popüler olan The Witcher'ın Netflix dizisinden yeni görseller paylaşıldı. Görseller dizinin çekimlerinden.
    6 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı
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    Fantastik edebiyat dünyasında ve oyun dünyasında oldukça popüler olan The Witcher markası, geçtiğimiz yıl Netflix üzerinde yayınlanan dizi ile bu alanda da büyük bir popülerliğe ulaşmıştı. The Witcher dizisinin ikinci sezonu da birkaç aydır çekim sürecinde.

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    Ayrıca Bkz. "Başrollerde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın olduğu Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitti"

    Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ikinci sezon çekimlerinen bazı fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda sizlerin de görebileceği Yennefer dışında ilk sezonda bulunan birçok büyücünün de ikinci sezonda tekrar bulunduğunu görebiliyoruz. İkinci sezon daha çok Geralt'ın Ciri'yi, Kaer Morhen'de eğittiği kısımlarda geçecek.

    The Witcher dizisinin ikinci sezonu 2021 yılında yine Netflix üzerinde yayınlanacak. Dizinin çekimlerinin Şubat 2021'den önce bitirilmesi bekleniyor. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.



    https://redanianintelligence.com/2020/11/04/in-pictures-the-witchers-mages-convene-at-fountains-abbey/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Heyecanla bekliyoruz
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    sendemail (umit erdem) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yennefer ve Triss ile başladı bu cenabet yıl ,
    Yapımcısı sümsük karı ve senaristleri de Nijerya pornosuna hapsolsunlar umarım... Muhteşem bir içeriğe sahip eseri piç ettiler

    Witcher'da insanların ; akçeye ve iktidara karşı olan ihtiraslarının canavarlardan daha canavar olduğu, feodal savaşların halkı nasıl da ezdiği ,kişisel komplekslerin nasıl bir zulüm gerekçesi haline döndüğü teması işlenir bizzat Geralt 'ın ağzından.

    Bu evrensel konuyu es geçerek ,saçma sapan uyarlamayla , saçma sapan zaman aralıklarında senaryoyu dolandırarak , boş bakışlı kezban karıları koyarak görselliğe de tecavüz etmek suretiyle ,3-5 büyü hadisesine indirgediler... Yennefer'ın kamburundan kurtuluşunu 3 bölümde işlediler , karakteri de pornografik unsur olarak sundular , bari tipi düzgün olsaydı ...
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    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi ) sendemail
    Güzel bir yazı valla oynamayıp attığım oyunu tekrar oynasam mı len, güzel senaryosu varmış dediğim hiç bilmediğim bir yerinden açıkladın ya, bu da iyiymiş. Bir tek virgülleri yanlış yerde kullanmasan ne iyi olur, bu kadar iyi yazı dili olan birine yakışmadı, gözüme takıldı durdu. Naçizane serzenişimdir.
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    Mugetsuga 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yennefer'i görmez olaydım diyeceğimi hiç düşünmezdim

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Pardon da -Bunlar mı görsel?
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    The Brand Planet 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Witcher oynayan birçok oyuncu dizi uyarlamasını çok beğenmediği gibi bir izlenim vardı. Acaba DH üyeleri ne düşünüyor?
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    absamet (sems sems) 6 gün ( Mesaj Silindi ) The Brand Planet
    Bem kitaplarını okudum diziyi izleyince baya bi sövmüştüm😁
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 6 gün ( Mesaj Silindi ) The Brand Planet
    Ben izlerken eğlendim. Kötü değildi ama herkesin memnun olması zaten zordu.
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