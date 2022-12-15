TikTok yatay videoları test etmeye başladı

Bu, platformun YouTube ile rekabet etmek için yaptığı bir başka girişim. TikTok bu yılın başlarında içerik gereksinimlerini değiştirmiş ve 10 dakikalık videoların yayınlanmasına izin vermişti. Bu sayede de uzun video içerikleri oluşturan kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı.
Bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir
Testler işe yaramış gibi görünüyor ve artık TikTok daha uzun videoları izlemeyi kolaylaştıracak. Şu anda pek çok uzun video zaten yatay formatta yükleniyor ve kullanıcılar bu videoları izlerken telefonlarını yan döndürmek zorunda kalıyorlar. TikTok'un arayüzündeki değişiklikle artık buna gerek kalmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...