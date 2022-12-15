Tam Boyutta Gör TikTok, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar arasında tam ekran yatay modu test etmeye başladı. Teste dahil olan kullanıcıların videoları yatay olarak çevirebilecekleri yeni bir düğmeye erişimleri sağlandı.

Android telefonlar için yeni düzenleme geliyor 19 sa. önce eklendi

Bu, platformun YouTube ile rekabet etmek için yaptığı bir başka girişim. TikTok bu yılın başlarında içerik gereksinimlerini değiştirmiş ve 10 dakikalık videoların yayınlanmasına izin vermişti. Bu sayede de uzun video içerikleri oluşturan kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir

Testler işe yaramış gibi görünüyor ve artık TikTok daha uzun videoları izlemeyi kolaylaştıracak. Şu anda pek çok uzun video zaten yatay formatta yükleniyor ve kullanıcılar bu videoları izlerken telefonlarını yan döndürmek zorunda kalıyorlar. TikTok'un arayüzündeki değişiklikle artık buna gerek kalmayacak.

Tam Boyutta Gör Ancak TikTok'un her zaman, dikey videoların popülerleşmesinin arkasındaki itici güç olduğu düşünülünce platformun birçok kullanıcısının bundan hoşlanmama ihtimali de göz ardı edilemez.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

TikTok yatay videoları test etmeye başladı