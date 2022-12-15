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    Anlık Bildirim

    TikTok yatay videoları test etmeye başladı

    Kısa video hizmeti TikTok'un, Youtube ile rekabeti genişletmek için yeni bir yatay tam ekran modunu test etmeye başladığı bildirildi.                            
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    TikTok yatay videoları test etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    TikTok, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar arasında tam ekran yatay modu test etmeye başladı. Teste dahil olan kullanıcıların videoları yatay olarak çevirebilecekleri yeni bir düğmeye erişimleri sağlandı.

    Bu, platformun YouTube ile rekabet etmek için yaptığı bir başka girişim. TikTok bu yılın başlarında içerik gereksinimlerini değiştirmiş ve 10 dakikalık videoların yayınlanmasına izin vermişti. Bu sayede de uzun video içerikleri oluşturan kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı.

    Bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir

    Testler işe yaramış gibi görünüyor ve artık TikTok daha uzun videoları izlemeyi kolaylaştıracak. Şu anda pek çok uzun video zaten yatay formatta yükleniyor ve kullanıcılar bu videoları izlerken telefonlarını yan döndürmek zorunda kalıyorlar. TikTok'un arayüzündeki değişiklikle artık buna gerek kalmayacak.

    TikTok yatay videoları test etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Ancak TikTok'un her zaman, dikey videoların popülerleşmesinin arkasındaki itici güç olduğu düşünülünce platformun birçok kullanıcısının bundan hoşlanmama ihtimali de göz ardı edilemez.
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 22 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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