Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

İşte Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'nın beklenen özellikleri:
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Safety Korea sertifikası, yakında çıkacak olan Samsung Galaxy Z Fold 6'nın EB-BF956ABY ve EB-BF957ABY, Galaxy Z Flip 6'nın ise EB-BF741ABY ve EB-BF742ABY model numaralarına sahip pillerle piyasaya çıkacağını ortaya çıkarmıştı. Sertifikasyonda iki pilin yer alması ise Samsung'un önceki modellerindeki geleneği devam ettireceğini ve çift pil hücre kurulumunu sürdüreceğini ortaya çıkardı.
Cihazların beklenen özelliklerine değinecek olursak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy SoC ile donatılacak Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın sırasıyla 7,6 inç ve 6,7 inç iç ekranlara sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.