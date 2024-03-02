Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji develrinden Samsung, şimdilerde yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda BIS sertifikasını alırken görüntülenen cihazın batarya detayları ise sertifika sayesinde ortaya çıktı.

Google, Oturum Açma sayfasını yeniliyor: İşte yeni görünüm 5 gün önce eklendi

İşte Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'nın beklenen özellikleri:

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Safety Korea sertifikası, yakında çıkacak olan Samsung Galaxy Z Fold 6'nın EB-BF956ABY ve EB-BF957ABY, Galaxy Z Flip 6'nın ise EB-BF741ABY ve EB-BF742ABY model numaralarına sahip pillerle piyasaya çıkacağını ortaya çıkarmıştı. Sertifikasyonda iki pilin yer alması ise Samsung'un önceki modellerindeki geleneği devam ettireceğini ve çift pil hücre kurulumunu sürdüreceğini ortaya çıkardı.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 6 bataryaları da yakın zamanda BIS tarafından EB-BF741ABE ve EB-BF742ABE model numaralarıyla sertifikalandırıldı. Yaklaşan katlanabilir akıllı telefonların pil kapasitesi şu an için bilinmiyor. Ancak yakın zamanlı bir rapor, Samsung'un akıllı telefonlarını 10 Temmuz'da Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağını ortaya çıkardı.

Cihazların beklenen özelliklerine değinecek olursak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy SoC ile donatılacak Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın sırasıyla 7,6 inç ve 6,7 inç iç ekranlara sahip olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'nın batarya özellikleri ortaya çıktı