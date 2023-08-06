Threads'e eklenecek yeni özellikler açıklandı: Web sürümü ve daha fazlası

Threads'e eklenecek yeni özellikler açıklandı
Bildiğiniz üzere Threads, Elon Musk'ın ardından Twitter'ın eleştiri aldığı bir dönemde popülerlik kazandı. Böylelikle yaklaşık bir haftada 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ancak bu erken zamalama, Twitter'da bulunan DM (direkt mesaj), trendler bölümü ve hashtag gibi özelliklerin gecikmesine neden oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Threads'in kronolojik besleme ve yerleşik çeviriler gibi özelliklere kavuştuğundan sizlere bahsetmiştik. Ancak yenilikler bununla sınırlı değil. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in önümüzdeki birkaç hafta içerisinde web sürümü ve daha gelişmiş bir arama işlevine kavuşacağını duyurdu.
Threads'e eklenecek bu özelliklerin platformda yaşanan kullanıcı kaybına etki edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Niketim analiz şirketlerinden gelen son raporlar, aktif kullanıcı sayısının 5 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar yüzde 82 oranında düştüğünü ortaya çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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