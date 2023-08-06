Threads'e eklenecek yeni özellikler açıklandı: Web sürümü ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Threads'in eksik olan özellikleri için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'e eklenecek bazı yeni özellikleri duyurdu. Sosyal medya platformu çok yakında gelişmiş arama ve web sürümüne kavuşacak. İşte detaylar.

Threads'e eklenecek yeni özellikler açıklandı

Bildiğiniz üzere Threads, Elon Musk'ın ardından Twitter'ın eleştiri aldığı bir dönemde popülerlik kazandı. Böylelikle yaklaşık bir haftada 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ancak bu erken zamalama, Twitter'da bulunan DM (direkt mesaj), trendler bölümü ve hashtag gibi özelliklerin gecikmesine neden oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Threads'in kronolojik besleme ve yerleşik çeviriler gibi özelliklere kavuştuğundan sizlere bahsetmiştik. Ancak yenilikler bununla sınırlı değil. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in önümüzdeki birkaç hafta içerisinde web sürümü ve daha gelişmiş bir arama işlevine kavuşacağını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için halihazırda Threads gönderilerini masaüstünde görüntülemek mümkün olsa, yanıtla, gönder, beğen gibi işlevler için uygulamaya bağlanan bir QR koduna ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca benzer bir sınırlama arama işlevinde de mevcut. Hesaplar dışında belirli gönderileri aramak ne yazık ki mümkün değil.

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Threads'e eklenecek bu özelliklerin platformda yaşanan kullanıcı kaybına etki edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Niketim analiz şirketlerinden gelen son raporlar, aktif kullanıcı sayısının 5 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar yüzde 82 oranında düştüğünü ortaya çıkardı.

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Threads'e eklenecek yeni özellikler açıklandı! Web sürümü yolda