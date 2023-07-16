Threads’e eklenecek yeni özellikler belli oldu: DM, Trendler ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Threads'in eksik olan özellikleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Instagram CEO'su Adam Mosseri, uzun süredir beklenen DM özelliğinin yakın zamanda gelmeyeceğini belirtmişti. Ancak bu durum değişmiş olabilir. Yeni sızdırılan 13 sayfalık bir Threads dokümanında, Threads'e eklenecek üç yeni özellik ortaya çıktı.

Threads’e gelecek üç yeni özellik belli oldu

Bildiğiniz üzere Threads, Twitter'ın eleştiri aldığı bir dönemde popülerlik kazandı ve yaklaşık bir haftada 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ancak bu erken zamanlama, Twitter'da bulunan bazı özelliklerin gecikmesine neden oldu. Bunlardan en önemlisi ise DM (direkt mesaj).

Tam Boyutta Gör Bu noktada 13 sayfalık Threads dökümanında, trendler bölümü, gelişmiş arama ve DM özelliği dahil olmak üzere platforma eklenecek üç yeni özellik keşfedildi. Ayrıca daha önce Threads, çoklu hesap desteği, yalnızca takip edilen kişilerin bulunduğu bir ana sayfa akışı ve gönderileri düzenleme gibi özelliklerin de platforma ekleneceğini belirtmişti.

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DM başta olmak üzere bu özelliklerin Threads'e ekleneceğini zaten biliyorduk. Ancak yeni sızıntı, çalışmaların çoktan başladığını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla beklenenden daha erken kullanıma sunulduğunu görebiliriz. Görünüşe göre Threads ile Twitter arasındaki rekabet gelecekte daha da kızışacak.

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