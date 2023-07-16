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    Threads’e eklenecek yeni özellikler belli oldu: DM, Trendler ve daha fazlası

    Meta'nın Twitter rakibi Threads, çok yakında DM özelliğine kavuşabilir. 13 sayfalık bir Threads dokümanında platforma eklenecek üç yeni özellikler ortaya çıktı. İşte detaylar! 
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    Threads’e eklenecek yeni özellikler belli oldu: DM'ler yolda! Tam Boyutta Gör
    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Threads'in eksik olan özellikleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Instagram CEO'su Adam Mosseri, uzun süredir beklenen DM özelliğinin yakın zamanda gelmeyeceğini belirtmişti. Ancak bu durum değişmiş olabilir. Yeni sızdırılan 13 sayfalık bir Threads dokümanında, Threads'e eklenecek üç yeni özellik ortaya çıktı.

    Threads’e gelecek üç yeni özellik belli oldu

    Bildiğiniz üzere Threads, Twitter'ın eleştiri aldığı bir dönemde popülerlik kazandı ve yaklaşık bir haftada 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ancak bu erken zamanlama, Twitter'da bulunan bazı özelliklerin gecikmesine neden oldu. Bunlardan en önemlisi ise DM (direkt mesaj).

    Threads’e eklenecek yeni özellikler belli oldu: DM'ler yolda! Tam Boyutta Gör
    Bu noktada 13 sayfalık Threads dökümanında, trendler bölümü, gelişmiş arama ve DM özelliği dahil olmak üzere platforma eklenecek üç yeni özellik keşfedildi.  Ayrıca daha önce Threads, çoklu hesap desteği, yalnızca takip edilen kişilerin bulunduğu bir ana sayfa akışı ve gönderileri düzenleme gibi özelliklerin de platforma ekleneceğini belirtmişti. 

    DM başta olmak üzere bu özelliklerin Threads'e ekleneceğini zaten biliyorduk. Ancak yeni sızıntı, çalışmaların çoktan başladığını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla beklenenden daha erken kullanıma sunulduğunu görebiliriz. Görünüşe göre Threads ile Twitter arasındaki rekabet gelecekte daha da kızışacak.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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