Threads’e eklenecek yeni özellikler belli oldu: DM, Trendler ve daha fazlası

Bildiğiniz üzere Threads, Twitter'ın eleştiri aldığı bir dönemde popülerlik kazandı ve yaklaşık bir haftada 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ancak bu erken zamanlama, Twitter'da bulunan bazı özelliklerin gecikmesine neden oldu. Bunlardan en önemlisi ise DM (direkt mesaj).
DM başta olmak üzere bu özelliklerin Threads'e ekleneceğini zaten biliyorduk. Ancak yeni sızıntı, çalışmaların çoktan başladığını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla beklenenden daha erken kullanıma sunulduğunu görebiliriz. Görünüşe göre Threads ile Twitter arasındaki rekabet gelecekte daha da kızışacak.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)