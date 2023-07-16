Threads uygulamasına VPN yasağı

İnternetin en hızlı büyüyen platformu ve uygulaması haline gelen Threads biraz ilgiyi kaybetmiş olsa da henüz Avrupa pazarına açılmış değil. Bu yeni trendi deneyimlemek isteyen Avrupalı kullanıcılara da engel getirildi.

VPN üzerinden Threads yasak

Meta’nın Twitter rakibi olarak kullanıma sunduğu ve tam da Elon Musk’ın standart kullanıcılara can sıkıcı sınırlamalar getirdiği döneme denk gelen Threads uygulaması 100 ülkede kullanıma sunuldu. Bunlar arasında ise Avrupa yok.

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Kıtada yürürlüğe girecek olan Dijital Hizmetler Yasası kapsamında dijital platformlar dezenformasyonu engelleme, reşit olmayanların korunması, riskleri azaltma tedbirleri, dış denetim gibi kurallara tabi olacak ve küresel cironun yüzde 6’sına kadar tazminat ödeyebilecek.

Meta henüz bu kuralları karşılamaya hazır olmadığı için Threads uygulamasını Avrupa’ya açmadı. Avrupa kıtasından VPN ile uygulamayı denemek isteyenler ise engelle karşılaşıyor. Meta, VPN kullananların uygulamada içerikleri ve profilleri göremeyeceğini, bildirimleri de alamayacağını belirtti.

Yani Avrupalı kullanıcılar Threads ile tanışabilmek için uzun bir süre beklemek zorunda zira Meta tarafından yol haritası ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kanun da yakın zamanda yürürlüğe gireceği için süre uzayacak.

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