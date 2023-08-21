Threads'in beklenen web sürümü bu hafta çıkıyor

Threads'in web sürümü için sona gelindi
Threads, çıkış döneminde büyük bir etki yaratarak güçlü bir başlangıç yaptı ancak özelliklerin eksikliği ve esasında yeni bir şey sunmaması nedeniyle kısa sürede kullanıcıların ilgisini kaybetti. Son raporlar platformun kullanıcı sayısının yüzde 80’ini kaybettiğini gösteriyor. Meta, yeni özelliklerle talebi tekrardan canlandırmayı hedefliyor. Eksikliğin boyutunu göstermek için bir örnek: Threads şu anda bir arama özelliğine bile sahip değil çünkü şu anda kullanıcılar yalnızca diğer kullanıcıları arayabiliyor, belirli içerik veya gönderileri arayamıyor.
Kitlesel benimsemeyi engelleyen bir diğer özellik de web versiyonunun olmaması, ancak The Wall Street Journal'a göre bu hafta içinde Threads'in beklenen web sürümü yayınlanacak. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Ağustos ayının başında "önümüzdeki birkaç hafta içinde" bir web sürümünün geleceğini açıklaması, WSJ'nin iddia ettiği zaman çizelgesiyle örtüşüyor. Ayrıca, Instagram başkanı Adam Mosseri geçen hafta Threads web versiyonunun "bir ya da iki haftadır" dahili testlerden geçtiğini, ancak kullanıma sunulmadan önce "üzerinde biraz çalışılması gerektiğini" açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.