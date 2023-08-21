Tam Boyutta Gör Meta'nın X’e tam anlamıyla rakip olarak konumlandırdığı Threads platformunun web versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Threads'in çıkışından bu yana kullanıcılar, masaüstü kullanıcılarının da yeni metin tabanlı sosyal medya platformundan yararlanabilmelerini sağlayacak bir web versiyonu talep ediyorlardı. Bu bekleyiş kısa sürede son erecek gibi görünüyor.

Threads'in web sürümü için sona gelindi

Threads, çıkış döneminde büyük bir etki yaratarak güçlü bir başlangıç yaptı ancak özelliklerin eksikliği ve esasında yeni bir şey sunmaması nedeniyle kısa sürede kullanıcıların ilgisini kaybetti. Son raporlar platformun kullanıcı sayısının yüzde 80’ini kaybettiğini gösteriyor. Meta, yeni özelliklerle talebi tekrardan canlandırmayı hedefliyor. Eksikliğin boyutunu göstermek için bir örnek: Threads şu anda bir arama özelliğine bile sahip değil çünkü şu anda kullanıcılar yalnızca diğer kullanıcıları arayabiliyor, belirli içerik veya gönderileri arayamıyor.

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Kitlesel benimsemeyi engelleyen bir diğer özellik de web versiyonunun olmaması, ancak The Wall Street Journal'a göre bu hafta içinde Threads'in beklenen web sürümü yayınlanacak. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Ağustos ayının başında "önümüzdeki birkaç hafta içinde" bir web sürümünün geleceğini açıklaması, WSJ'nin iddia ettiği zaman çizelgesiyle örtüşüyor. Ayrıca, Instagram başkanı Adam Mosseri geçen hafta Threads web versiyonunun "bir ya da iki haftadır" dahili testlerden geçtiğini, ancak kullanıma sunulmadan önce "üzerinde biraz çalışılması gerektiğini" açıklamıştı.

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Threads'in beklenen web sürümü bu hafta çıkıyor