Threads web uygulaması bazı kullanıcılara açıldı

Threads web uygulaması nasıl olacak?
Şu anda Threads gönderileri tarayıcılarda görüntülenebiliyor ancak beğenme, yeniden gönderme (paylaşma) gibi işlemlere izin verilmiyor. Threads web sitesi de mobil uygulamayı indirmek için karekod gösteriyor. Yeni masaüstü web arayüzü, birkaç ufak farklılıkla mobil uygulamadaki arayüze benzeyecek.
Threads, 100 milyon kullanıcıya ulaşan en hızlı uygulama oldu. Ancak, 31 Temmuz itibarıyla çıkışından bu yana aktif kullanıcı sayısında da önemli bir düşüş gördü ve günlük yalnızca 8 milyon aktif kullanıcısı olan bir sosyal ağ platformu oldu. Meta, Threads’i çok sık güncelliyor ve son olarak web tarayıcılarda da kullanıma açtı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.