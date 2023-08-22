Tam Boyutta Gör Twitter’a rakip olarak çıkan Threads, şu anda yalnızca telefonlarda kullanılabiliyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads web uygulamasının bugünden başlayarak sunulacağını, önümüzdeki birkaç gün içinde de herkese açılmış olacağının haberini verdi.

Threads, akışı değiştirecek yeni özelliklerle güncellendi 3 gün önce eklendi

Threads web uygulaması nasıl olacak?

Şu anda Threads gönderileri tarayıcılarda görüntülenebiliyor ancak beğenme, yeniden gönderme (paylaşma) gibi işlemlere izin verilmiyor. Threads web sitesi de mobil uygulamayı indirmek için karekod gösteriyor. Yeni masaüstü web arayüzü, birkaç ufak farklılıkla mobil uygulamadaki arayüze benzeyecek.

Tam Boyutta Gör Threads web uygulamasında gezinme simgeleri sayfanın üst kısmında ve Sizin İçin ile Takip Edilenler akışlar arasında geçiş yapmak için sol alt köşedeki düğmeyi tıklamak gerekiyor. Profil düzenleme, Instagram DM’lerine gönderi gönderme gibi işlemler webden yapılamayacak.

Threads, 100 milyon kullanıcıya ulaşan en hızlı uygulama oldu. Ancak, 31 Temmuz itibarıyla çıkışından bu yana aktif kullanıcı sayısında da önemli bir düşüş gördü ve günlük yalnızca 8 milyon aktif kullanıcısı olan bir sosyal ağ platformu oldu. Meta, Threads’i çok sık güncelliyor ve son olarak web tarayıcılarda da kullanıma açtı.

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Threads web uygulaması bazı kullanıcılara açıldı