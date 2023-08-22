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    Anlık Bildirim

    Threads web uygulaması bazı kullanıcılara açıldı

    Instagram Threads'te en çok beklenen özelliklerden biri kullanıma sunuluyor. Threads web uygulaması önümüzdeki günlerde herkese açılacak.                        
    threads web tarayıcılara geliyor Tam Boyutta Gör
    Twitter’a rakip olarak çıkan Threads, şu anda yalnızca telefonlarda kullanılabiliyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads web uygulamasının bugünden başlayarak sunulacağını, önümüzdeki birkaç gün içinde de herkese açılmış olacağının haberini verdi.

    Threads web uygulaması nasıl olacak?

    Şu anda Threads gönderileri tarayıcılarda görüntülenebiliyor ancak beğenme, yeniden gönderme (paylaşma) gibi işlemlere izin verilmiyor. Threads web sitesi de mobil uygulamayı indirmek için karekod gösteriyor. Yeni masaüstü web arayüzü, birkaç ufak farklılıkla mobil uygulamadaki arayüze benzeyecek.

    Threads web uygulaması Tam Boyutta Gör
    Threads web uygulamasında gezinme simgeleri sayfanın üst kısmında ve Sizin İçin ile Takip Edilenler akışlar arasında geçiş yapmak için sol alt köşedeki düğmeyi tıklamak gerekiyor. Profil düzenleme, Instagram DM’lerine gönderi gönderme gibi işlemler webden yapılamayacak.

    Threads, 100 milyon kullanıcıya ulaşan en hızlı uygulama oldu. Ancak, 31 Temmuz itibarıyla çıkışından bu yana aktif kullanıcı sayısında da önemli bir düşüş gördü ve günlük yalnızca 8 milyon aktif kullanıcısı olan bir sosyal ağ platformu oldu. Meta, Threads’i çok sık güncelliyor ve son olarak web tarayıcılarda da kullanıma açtı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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