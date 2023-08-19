Threads, akışı değiştirecek yeni özelliklerle güncellendi

Takip edilenler akışında yeniden paylaşılanlar da gösterilecek
Güncellemeyle birlikte, Threads, Twitter (X) gibi ana akışta yeniden paylaşımları da göstermeye başladı. Bu, kullanıcıların hiç takip etmedikleri kişilerin gönderilerini ana sayfalarında göreceği anlamına geliyor. İkinci bir değişiklik olarak, kullanıcılar, kendi yeniden paylaşımlarını artık profillerindeki özel sekmeden görebiliyor.
Threads web sürümü geliyor
Mosseri’nin açıklamasına göre, yeni özellikler kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanarak eklenen özellikler. Threads, Temmuz ayında herkese açıldığından bu yana sürekli olarak haftalık yeni özellikler kazanıyor. Yakın zamanda gelişmiş arama özelliğinin yanı sıra Threads web uygulamasının gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.