Tam Boyutta Gör Instagram patronu Adam Mosseri, bu hafta Threads’te yaptıkları güncellemeleri duyurdu. Threads, daha önce kullanıcıların takip ettikleri kişilerden gönderileri gösteriyor ve yeniden paylaşımları filtreliyordu. Yeni sürümde bu değişti. Ek olarak, kullanıcıların yeniden paylaştıkları gönderileri bulmalarını kolaylaştıracak profil için yeni bir sekme eklendi.

Threads için yeni bir güncelleme yayınlandı 5 gün önce eklendi

Takip edilenler akışında yeniden paylaşılanlar da gösterilecek

Güncellemeyle birlikte, Threads, Twitter (X) gibi ana akışta yeniden paylaşımları da göstermeye başladı. Bu, kullanıcıların hiç takip etmedikleri kişilerin gönderilerini ana sayfalarında göreceği anlamına geliyor. İkinci bir değişiklik olarak, kullanıcılar, kendi yeniden paylaşımlarını artık profillerindeki özel sekmeden görebiliyor.

Threads web sürümü geliyor

Mosseri’nin açıklamasına göre, yeni özellikler kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanarak eklenen özellikler. Threads, Temmuz ayında herkese açıldığından bu yana sürekli olarak haftalık yeni özellikler kazanıyor. Yakın zamanda gelişmiş arama özelliğinin yanı sıra Threads web uygulamasının gelmesi bekleniyor.

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Threads, akışı değiştirecek yeni özelliklerle güncellendi