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    Anlık Bildirim

    Threads, akışı değiştirecek yeni özelliklerle güncellendi

    Meta, Threads'e yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Kullanıcılar, akışlarında artık takip ettiklerinin yeniden paylaşımlarını da görecek.                     
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    threads iki yeni özellikle güncellendi Tam Boyutta Gör
    Instagram patronu Adam Mosseri, bu hafta Threads’te yaptıkları güncellemeleri duyurdu. Threads, daha önce kullanıcıların takip ettikleri kişilerden gönderileri gösteriyor ve yeniden paylaşımları filtreliyordu. Yeni sürümde bu değişti. Ek olarak, kullanıcıların yeniden paylaştıkları gönderileri bulmalarını kolaylaştıracak profil için yeni bir sekme eklendi.

    Takip edilenler akışında yeniden paylaşılanlar da gösterilecek

    Güncellemeyle birlikte, Threads, Twitter (X) gibi ana akışta yeniden paylaşımları da göstermeye başladı. Bu, kullanıcıların hiç takip etmedikleri kişilerin gönderilerini ana sayfalarında göreceği anlamına geliyor. İkinci bir değişiklik olarak, kullanıcılar, kendi yeniden paylaşımlarını artık profillerindeki özel sekmeden görebiliyor.

    Threads web sürümü geliyor

    Mosseri’nin açıklamasına göre, yeni özellikler kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanarak eklenen özellikler. Threads, Temmuz ayında herkese açıldığından bu yana sürekli olarak haftalık yeni özellikler kazanıyor. Yakın zamanda gelişmiş arama özelliğinin yanı sıra Threads web uygulamasının gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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