Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz birkaç saat içerisinde Türk Hava Yolları'nın online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistemi çöktüğü aktarıldı. Sistemdeki arıza nedeniyle hiçbir işlemin yapılamadığı öğrenilirken, arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarfedildiği aktarıldı. THY tarafından yapılan son açıklamaya göre ise İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal edildi

THY: İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan son açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Şimdilik sorunun tam olarak neyden ve nasıl kaynaklandığı hakkında detaylı bilgi bulunmamakta. Network altyapısında ne gibi bir sorun yaşandığı ise şimdilik muallakta. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, süreç hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini aktardı.

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THY’den açıklama: İstanbul çıkışlı tüm seferler iptal edildi