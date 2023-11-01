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    THY’den açıklama: İstanbul çıkışlı tüm seferler iptal edildi

    Türk Hava Yolları (THY) tarafından kısa süre önce yapılan açıklama kapsamında bugün (01.11) yapılacak İstanbul çıkışı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İşte son detaylar:
    THY’den açıklama: İstanbul çıkışlı tüm seferler iptal edildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz birkaç saat içerisinde Türk Hava Yolları'nın online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistemi çöktüğü aktarıldı. Sistemdeki arıza nedeniyle hiçbir işlemin yapılamadığı öğrenilirken, arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarfedildiği aktarıldı. THY tarafından yapılan son açıklamaya göre ise İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal edildi

    THY: İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal

    Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan son açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    Şimdilik sorunun tam olarak neyden ve nasıl kaynaklandığı hakkında detaylı bilgi bulunmamakta. Network altyapısında ne gibi bir sorun yaşandığı ise şimdilik muallakta. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, süreç hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini aktardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 23 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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