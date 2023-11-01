THY’den açıklama: İstanbul çıkışlı tüm seferler iptal edildi

THY: İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan son açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Şimdilik sorunun tam olarak neyden ve nasıl kaynaklandığı hakkında detaylı bilgi bulunmamakta. Network altyapısında ne gibi bir sorun yaşandığı ise şimdilik muallakta. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, süreç hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceklerini aktardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.