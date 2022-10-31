Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri hakkında uyarı

Tam Boyutta Gör

Kasım ayıyla birlikte pek çok platformda indirim kampanyaları başlıyor. Ticaret Bakanlığı, kasım indirimleri hakkında kılavuz yayınladı. Satıcıların ve e-ticaret platformlarının uyması gereken kurallar hakkında uyarıda bulundu.

Black Friday döneminin yaklaşmasıyla birlikte efsane kasım, efsane cuma, şahane cuma gibi indirimler başlayacak. Bu indirimlerde satıcıların ve e-ticaret pazaryerlerinin Ticaret Bakanlığı mevzuatına uyması gerekiyor. Mevzuata göre satıcıların tüketiciye ürünün özellikleri, cayma hakkı bilgisi, malın teslimi, hizmetin ifası gibi konularda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgi iletmesi gerekiyor.

Amazon'da "Gülümseten Kasım Fırsatları" başlıyor 2 gün önce eklendi

“Stok sorunları gerekçe gösterilmemeli”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre satıcıların tüketicileri “stokta bulunmama”, “tedarik edememe” gibi gerekçelerle mağdur etmemesi gerekiyor. Bu çerçevede, mesafeli satışlarda, stok ve ürün tedariki aşamalarına her zamankinden daha hassas ve profesyonel davranılması gerektiği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör

İndirimin başlangıcı, indirimin bitişi, indirimli olarak satışa sunulan ürün miktarı, 30 gün önceki en düşük fiyat açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmeli. İndirim hakkındaki reklamlarda ve duyurulara, ürünlere ne kadar indirim uygulandığı hakkında anlam karışıklığına yol açacak ve tüketiciyi yanıltabilecek ifadeler kullanılmamalı. Gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade ve görüntülere yer verilmemeli.

Son 30 gün içindeki en düşük fiyat göre indirim hesaplanmalı

Geçtiğimiz yıllarda indirim miktarı ve oranı hesaplanırken, indirimden önceki satış fiyatına göre hesaplama yapılıyordu. Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte son 30 gün içerisindeki en düşük fiyata göre hesaplama yapılması gerekiyor. Kampanyadan önce fiyatlar artırılarak gerçekçi olmayan oranlarda indirimler yazılamayacak.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, belirlenen hususlara uyulup uyulmadığıyla ilgili olarak Kasım ayındaki indirimler hakkında detaylı incelemeler yapılacak. Aykırılık tespit edilmesi durumunda resen soruşturma başlatılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri hakkında uyarı