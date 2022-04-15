Ticaret Bakanlığı tüketiciyi yanıltan indirimler hakkında kılavuz yayınladı

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Vatandaşların reklamlar hakkındaki şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı, satıcılar ve reklam ajansları için "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz" hazırladı. İndirimli ürünler ve reklamlarda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar netleştirildi. Satışlarda bu kılavuza dikkat edilmesi gerekecek.

Tüketiciyi yanıltan indirimlere ve reklamlara ilişkin öne çıkan uygulamalar şöyle:

Tüketicinin bir malı edinebilmesi için kargo ücreti haricinde ödeme yapması gerektiği durumlarda , o mal için "bedelsiz, bedava, ücretsiz" ve benzeri tanımlamalarda bulunulamayacak. Reklamlarda bir mal veya hizmetin, belirli yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla tüketicilere bedelsiz verileceği taahhüt ediliyorsa buna ilişkin olarak tüketicilerin yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler reklamın ana mesajında açıkça belirtilecek.

Kargo dahil fiyat gösterilecek

Tüketicinin ödemesi gereken kargo ücretinin fiyatla birlikte gösterilmesi esas olacak. Şayet bu ücretler makul bir şekilde önceden hesaplanamazsa tüketicilere "teslimat ücretleri geçerlidir ve varış yerine göre değişebilir" ve benzeri ifadelerle gerekli bilgilendirme yapılacak.

Bir fiyat veya indirim reklamı, mağazadaki veya belirli bir kategorideki tüm mal veya hizmetler için geçerli olmadıkça "net", "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılamayacak.

İndirim reklamlarında "…e varan", "…den itibaren", "…e kadar" ibareleri okunabilir büyüklükte olacak. Bu ibareler ile indirimli satışa tabi olduğu duyurulan malların kapsamı tüketicinin makul beklentisini karşılayacak nitelikte olması sağlanacak.

Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçenekler kendiliğinden seçili olarak sunulmayacak ve bundan dolayı tüketiciden herhangi bir ödemede bulunması talep edilemeyecek.

Sınırlı stoklu indirimlerde stok miktarı belirtilecek

İndirim yapıldığını gösteren reklamlarda, indirimden önceki fiyat, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile stok miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunlu olacak. İndirimli satış reklamlarında, anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmeyecek.

Genel fiyat indirimine ilişkin reklamlarda, mal ve hizmet kategorilerinin ve bunlarla ilgili fiyat indirimlerinin açıkça belirtilmesi gerekecek. Kampanyaya dahil olan mal veya hizmetlerin "kış sezonu ürünleri", "…marka ürünler", "mavi noktalı ürünler", "2. ürüne" ve benzeri ifadelerle tüketicilerin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir şekilde reklamlarda ayırt edilebilir olması gerekecek.

İndirimli fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor 1 ay önce eklendi

Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Yaş sebze, meyve, yumurta, günlük süt, ekmek gibi çabuk bozulma niteliği bulunan mallar için, 30 gün içindeki en düşük fiyat değil, o malın bir önceki fiyatı esas kabul edilecek.

Mal veya hizmetin fiyatının başka bir mal veya hizmete bağlı olması halinde, tüketicilerin reklamda yer verilen fiyattan yararlanması için yerine getirilmesi gereken şartlar açıkça ifade edilecek.

Tüketiciyi acele ettirmeye çalışan sahte ibareler kullanılamayacak

Tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamak ve bilinçli bir tercih yapması için gerekli fırsat veya zamandan mahrum bırakmak amacıyla gerçeğe aykırı olarak bir mal veya hizmetin sadece "çok kısıtlı bir süre içinde belirli şartlar altında sunulacağı" belirtilemeyecek. Örneğin, bir seyahat acentesi tarafından aslında daha fazla odanın rezerv edilebilir olmasına rağmen "Son 3 oda kaldı" ibaresiyle tanıtımda bulunması bu kapsamda olacak.

Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin reklamları hariç olmak üzere, reklamlarda satış fiyatları "Türk lirası", "TL" veya "?" şeklinde belirtilecek.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yanıltıcı indirimler hakkında kılavuz