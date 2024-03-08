Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın satın alımının ardından birçok yeni özelliği kullanıma alan X (Twitter), kısa bir süre önce Articles olarak belirtilen yeni “Makaleler” özelliğini duyurdu. Bu özellik genel olarak X’te kitle oluşturmuş gazeteciler, içerik oluşturucular ve uzun yazılar yazmak isteyenlere hitap ediyor. X, halihazırda doğrulanmış kuruluşların ve Premium+ abonelerinin uzun formatlı "Makaleler" yayınlamasına izin veriyor.

X (Twitter) için “Makaleler” özelliği çıktı

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X Makaleler özelliği, kullanıcıya listeler, maddelemeler ve farklı metin biçimlendirme seçenekleri sunuyor. Hazırlanan yazıya görseller ve videolar eklemek de mümkün. Uzunluk tarafında ise 100.000 karakterin üzerinde veya 15.000 kelimenin üzerinde içerikler hazırlanabiliyor. Dolayısıyla X’te içerik üretmek veya kitlesi halihazırda platformda olan gazeteciler için bu özellik oldukça kullanışlı olacak gibi gözüküyor.

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Bununla birlikte özelliği kullanmak için Premium+ abonesi olmak gerekiyor. Bu abonelik katmanına Türkiye’de yıllık 3.139,98 TL’ye veya aylık 300 TL’ye üye olunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Musk, X'in öneri algoritmasında bir değişiklik yaparak haber bülteni platformu Substack'e ait bağlantıların kullanıcıların "Sana Özel" akışında görünmemesini sağlamış ve bu da birçok bağımsız yazarın platforma erişimini kısıtlamıştı. X ayrıca geçen sonbaharda platformda paylaşılan haberlerin başlıklarını kaldırmıştı ancak başlıklar daha sonra çok daha küçük bir yazı tipiyle geri döndü.

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X (Twitter) için “Makaleler” özelliği kullanıma sunuldu