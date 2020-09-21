TikTok global operasyonları Oracle ve Walmart tarafından satın alındı; Trump çok memnun

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Tüm dünyada fenomen haline gelen ve 3 milyar civarında kullanıcıya sahip TikTok uygulaması; Çin kaynaklı olduğu için ABD’de sorun çıkarmış, Trump hükümetinin hedefine yerleşmişti. Problem mutlu sonla bitti.

Trump istediğini aldı

Geçtiğimiz aylarda Trump fenomen uygulamanın güvenlik zaafiyetleri olduğunu belirterek ABD operasyonlarının devredilmesini istemişti. Eylül ortasına kadar verilen süre tamamlandı ve Oracle ile Walmart’ın hazırladığı plan Trump’a sunuldu. Trump planı gözden geçirerek konsept anlamında onayladığını duyurdu.

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TikTok’un devredilmesine algoritmalar dahil değil

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Plana göre yeni kurulan TikTok Global şirketinde Walmart ve Oracle yüzde 20 hisseye sahip. Bu hisse ile ABD ve diğer bazı ülkelerde yönetim hakkına sahip oldu. ByteDance ise yüzde 80 hisseye sahip ve diğer bölgelerin yönetimini üstleniyor.

Oracle yeni şirketin güvenli bulut altyapı sunucusu olacak ve ayrıca ABD vatandaşlarının verilerini tutacak. Walmart ise e-ticaret ve reklam altyapısını yönetecek. TikTok Global yakın dönemde borsaya açılacak ve hazineye de 5 milyar dolar civarında vergi ödeyecek.

Diğer taraftan TikTok Global ile bazı önemli yatırımcılar; yapay zeka destekli video eğitim programı düzenleyecek. Bu videolarda matematik, okuma, bilim, bilgisayar mühendisliği gibi pek çok branş yer alacak.

ByteDance zorunlu bir şekilde bu anlaşmayı kabul etmiş durumda ancak eğitim girişiminden yeni haberi olmuş. Ayrıca daha önce de gündeme geldiği gibi ByteDance kesinlikle tavsiye algoritmasını erişime açmayacak. Bunun yerine Oracle çekirdek kodları inceleyecek ve TikTok Global için kendi algoritmasını oluşturacak. Bu gelişmeler sonrasında artık TikTok’un ABD’de yasaklanması için bir neden de kalmamış oldu.

https://www.engadget.com/trump-tentatively-approves-tiktok-oracle-walmart-deal-140805501.html

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