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    TikTok global operasyonları Oracle ve Walmart tarafından satın alındı; Trump çok memnun

    Uzun süredir teknoloji gündemini memnun eden TikTok sorunu çözüldü. Trump vatandaşlarının TikTok verilerini tamamen güvence altına aldı ve yüklü bir vergi ödetti.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok global operasyonları Oracle ve Walmart tarafından satın alındı; Trump çok memnun
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    Tüm dünyada fenomen haline gelen ve 3 milyar civarında kullanıcıya sahip TikTok uygulaması; Çin kaynaklı olduğu için ABD’de sorun çıkarmış, Trump hükümetinin hedefine yerleşmişti. Problem mutlu sonla bitti.

    Trump istediğini aldı

    Geçtiğimiz aylarda Trump fenomen uygulamanın güvenlik zaafiyetleri olduğunu belirterek ABD operasyonlarının devredilmesini istemişti. Eylül ortasına kadar verilen süre tamamlandı ve Oracle ile Walmart’ın hazırladığı plan Trump’a sunuldu. Trump planı gözden geçirerek konsept anlamında onayladığını duyurdu.

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    Plana göre yeni kurulan TikTok Global şirketinde Walmart ve Oracle yüzde 20 hisseye sahip. Bu hisse ile ABD ve diğer bazı ülkelerde yönetim hakkına sahip oldu. ByteDance ise yüzde 80 hisseye sahip ve diğer bölgelerin yönetimini üstleniyor.

    Oracle yeni şirketin güvenli bulut altyapı sunucusu olacak ve ayrıca ABD vatandaşlarının verilerini tutacak. Walmart ise e-ticaret ve reklam altyapısını yönetecek. TikTok Global yakın dönemde borsaya açılacak ve hazineye de 5 milyar dolar civarında vergi ödeyecek.

    TikTok global operasyonları Oracle ve Walmart tarafından satın alındı; Trump çok memnun

    Diğer taraftan TikTok Global ile bazı önemli yatırımcılar; yapay zeka destekli video eğitim programı düzenleyecek. Bu videolarda matematik, okuma, bilim, bilgisayar mühendisliği gibi pek çok branş yer alacak.

    ByteDance zorunlu bir şekilde bu anlaşmayı kabul etmiş durumda ancak eğitim girişiminden yeni haberi olmuş. Ayrıca daha önce de gündeme geldiği gibi ByteDance kesinlikle tavsiye algoritmasını erişime açmayacak. Bunun yerine Oracle çekirdek kodları inceleyecek ve TikTok Global için kendi algoritmasını oluşturacak. Bu gelişmeler sonrasında artık TikTok’un ABD’de yasaklanması için bir neden de kalmamış oldu.



    https://www.engadget.com/trump-tentatively-approves-tiktok-oracle-walmart-deal-140805501.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 3 sa. en beğenilen RAIZEN
    ABD dışında küresel yönetim hâlâ Çin'de. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Trump'in derdi ABD'deki verilerdi. Onları garantiledi
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa.
    Adam resmen Çinlileri haraca kesmiş oldu böyle. Yakında benzerini Tencent de yaşayacak. Huawei'nin durumu ise malum. Batıracaklar.
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    fotifoti (foti ) 3 sa.
    Teknoloji gündemini "memnun" değil de "meşgul" eden olacaktı sanırım ekrem71 kardşim
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    lucifered 3 sa. yeni yorumcu
    Zaten tiktok devrini amerikada kapatacaktı en azından adam tekeline aldı dkkdkdk
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    RAIZEN 3 sa.
    Bildiğim kadarıyla çekişmenin ana odağı TikTok'un ABD bölgesindeki faaliyetleri üzerineydi. Eğer Çinliler küresel yönetimi kaptırdıysa yazık olmuş onlar adına.
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    khytr89 (Hakan ) 4 sa.
    Trump bu hamlesiyle iyi bir seçim yatırımı yaptı.. hem kasaya para girecek, hem iş olanağı yarattı hem de kullanıcı bilgilerini yerelde güvence altına almış oldu.. bizimkilerse bir paypala söz geçiremedi
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    dede17 (amdfusion ) 1 sa. khytr89
    Bizimkiler derken nasıl katma değer üretiyorsun da böyle konuşuyorsun herkes bir başkasından bekliyor kimse dönüp kendini bakmıyor bu tarz konuşma yapanların büyük bir kısmı değer sömürücüsü
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