- TikTok'a 13 yaşından küçükler kaydolamayacak
- Tiktok güzelleştirme filtreleri gençlerin ruh sağlığını etkiliyor!
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18 yaşından küçükler, göz büyütme, cilt pürüzsüzleştirme veya cilt tonunu açma gibi görünümlerini değiştiren filtreleri artık kullanamayacak. Kısıtlama, eğlenceli filtreler için geçerli olmayacak. Değişiklikler muhtemelen yüz yapısını incelterek, cildi aydınlatarak ve daha uzun kirpikler ekleyerek kişinin yüzünü önemli ölçüde değiştiren "Bold Glamour" gibi güzellik filtrelerini hedefliyor.
TikTok'a 13 yaşından küçükler kaydolamayacak
Yüz filtreleri dışında TikTok’a yaş sınırı geliyor. 13 yaşından küçük kullanıcılar artık uygulamaya kaydolamayacak. TikTok, gelişmiş teknolojilerle kullanıcıların farklı tarih veya doğum tarihiyle başka bir hesap oluşturmasını kısıtlayacağını, reşit olmayan kullanıcı tarafından yapıldığından şüphelenilen hesapları tespit edilip inceleneceğini belirtti.
Tiktok güzelleştirme filtreleri gençlerin ruh sağlığını etkiliyor!
Bu önlemler, TikTok'un İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen çevrimiçi güvenlik kuruluşu Internet Matters ile ortaklaşa yürüttüğü araştırmayı izliyor. Çalışmanın efekt ve filtrelerin gençlere verdiği potansiyel zararı kontrol altına almak için yürütüldüğü belirtildi. Raporda, güzelleştirici filtrelerin, mükemmelleştirilmiş fotoğrafların normalleştirildiği çarpık bir dünya görüşüne katkı sağladığı ve platformdaki gençlerin ruh sağlığı üzerinde önemli bir sosyal baskı oluşturduğu sonucuna varıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.