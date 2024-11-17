TikTok'un ana şirketi ByteDance'in piyasa değeri 300 milyar dolara ulaştı

ByteDance, Ekim 2023'te çalışanlarına yaptığı bir ihale teklifinde kendini yaklaşık 225 milyar dolar olarak değerlendirdi. Şirketin yatırımcılara gönderdiği bir e-postaya göre, Aralık 2023'teki bir geri satın alma, değerlemeyi 268 milyar dolara çıkardı. Şimdi ise 300 milyar dolar!
TikTok ABD'de yasaklanabilir!
ABD Başkanı Joe Biden tarafından 24 Nisan'da imzalanan bir yasa, ByteDance'e TikTok'u satması için 19 Ocak'a kadar süre veriyor, aksi takdirde yasaklanacak. Ancak, Beyaz Saray, TikTok'un yasaklanmasını istemediklerini söylüyor.
ByteDance yatırımcıları, Başkan seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü, TikTok'un ABD'deki umutları için genel olarak olumlu bir gelişme olarak görüyor. Trump, Başkan olarak uygulamanın yasaklanmasını desteklemişti ancak son kampanyası sırasında ByteDance'in önemli yatırımcılarından ve GOP'un megadonörü milyarder Jeff Yass ile görüştükten sonra tavrını değiştirdi. Trump'ın yasanın sonucunu ne kadar etkileyebileceği belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir