TikTok'un ana şirketi ByteDance'in piyasa değeri 300 milyar dolara ulaştı

Tam Boyutta Gör TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance, yakın zamanda yapılan bir hisse geri alım teklifinin ardından kendini yaklaşık 300 milyar dolar olarak değerlendirdi. Bu değerleme, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD'de TikTok'un yasaklanma olasılığına rağmen geldi.

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ByteDance, Ekim 2023'te çalışanlarına yaptığı bir ihale teklifinde kendini yaklaşık 225 milyar dolar olarak değerlendirdi. Şirketin yatırımcılara gönderdiği bir e-postaya göre, Aralık 2023'teki bir geri satın alma, değerlemeyi 268 milyar dolara çıkardı. Şimdi ise 300 milyar dolar!

TikTok ABD'de yasaklanabilir!

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 24 Nisan'da imzalanan bir yasa, ByteDance'e TikTok'u satması için 19 Ocak'a kadar süre veriyor, aksi takdirde yasaklanacak. Ancak, Beyaz Saray, TikTok'un yasaklanmasını istemediklerini söylüyor.

ByteDance yatırımcıları, Başkan seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü, TikTok'un ABD'deki umutları için genel olarak olumlu bir gelişme olarak görüyor. Trump, Başkan olarak uygulamanın yasaklanmasını desteklemişti ancak son kampanyası sırasında ByteDance'in önemli yatırımcılarından ve GOP'un megadonörü milyarder Jeff Yass ile görüştükten sonra tavrını değiştirdi. Trump'ın yasanın sonucunu ne kadar etkileyebileceği belirsiz.

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TikTok sahibi ByteDance'in piyasa değeri 300 milyar dolara ulaştı