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    Anlık Bildirim

    TikTok'un ana şirketi ByteDance'in piyasa değeri 300 milyar dolara ulaştı

    TikTok, ABD'de yasaklanma ihtimaliyle karşı karşıya kalmasına rağmen, ByteDance kendini 300 milyar dolar olarak değerlendirdi. Bu, şimdiye kadarki en yüksek değerlemelerinden biri.
    tiktok bytedance değeri 300 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance, yakın zamanda yapılan bir hisse geri alım teklifinin ardından kendini yaklaşık 300 milyar dolar olarak değerlendirdi. Bu değerleme, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD'de TikTok'un yasaklanma olasılığına rağmen geldi.

    ByteDance, Ekim 2023'te çalışanlarına yaptığı bir ihale teklifinde kendini yaklaşık 225 milyar dolar olarak değerlendirdi. Şirketin yatırımcılara gönderdiği bir e-postaya göre, Aralık 2023'teki bir geri satın alma, değerlemeyi 268 milyar dolara çıkardı. Şimdi ise 300 milyar dolar!

    TikTok ABD'de yasaklanabilir!

    ABD Başkanı Joe Biden tarafından 24 Nisan'da imzalanan bir yasa, ByteDance'e TikTok'u satması için 19 Ocak'a kadar süre veriyor, aksi takdirde yasaklanacak. Ancak, Beyaz Saray, TikTok'un yasaklanmasını istemediklerini söylüyor.

    ByteDance yatırımcıları, Başkan seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü, TikTok'un ABD'deki umutları için genel olarak olumlu bir gelişme olarak görüyor. Trump, Başkan olarak uygulamanın yasaklanmasını desteklemişti ancak son kampanyası sırasında ByteDance'in önemli yatırımcılarından ve GOP'un megadonörü milyarder Jeff Yass ile görüştükten sonra tavrını değiştirdi. Trump'ın yasanın sonucunu ne kadar etkileyebileceği belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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