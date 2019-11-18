TikTok kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor

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Financial Times kaynaklarından elde edilen bilgiye göre TikTok yapımcısı ByteDance, öz kaynaklarından çıkan bir müzik yayın sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistem, tahmin edeceğiniz üzere TikTok videolarında kullanılabilecek kısa klipleri içerecek ve arkadaşlarınızla bunları senkronize olup söylemenize imkan sağlayacak. Hizmetin aylık ücretinin 10 dolardan ucuz olması bekleniyor.

ByteDance rapora göre Sony, Universal ve Warner ile müziklerini lisanslamak için görüşmeler içerisinde. Bu görüşmeler yine rapora göre kısa sürede sonuçlanacak ve Aralık ayında Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde müzik hizmeti kullanıma sunulacak. Hizmetin diğer ülkelerde kullanıma sunulması daha sonra gerçekleşecek.

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1 milyardan fazla kullanıcısı olan ByteDance firmasının TikTok ürünü, bir müzik hizmetiyle birleştirildiğinde firmaya bir gelir kapısı daha oluşturacaktır. İyi entegrasyonun kullanıcıların ilgisini çektiğini de dikkate aldığımızda hizmet muhtemelen bolca müşteri bulacaktır.