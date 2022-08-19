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    TikTok, kullanıcıları takip ediyor iddiası: Tüm yazdıklarınız kaydediliyor

    TikTok’un uygulama içi tarayıcısında güvenlik riski tespit edildi. TikTok, tıpkı bir keylogger gibi yazdığınız her şeyi kaydediyor.                             
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    tiktok kullanıcı takip

    Güvenlik araştırmacısı Krause’a göre, TikTok kullanıcıları, uygulama içi tarayıcı üzerinden harici bir web sitesine girdiğinde şifreler ve kredi kartı bilgileri gibi hassas verilerle birlikte ekrandaki her dokunuş dahil tüm klavye vuruşları kayıt altına alınıyor.

    Javascript kodu kötüye kullanılıyor

    TikTok, harici web sitelerine yerleştirdiği JavaScript kodu sayesinde izlemeyi gerçekleştiriyor. Teknik açıdan, bunun üçüncü parti web sitelerine keylogger yerleştirmekten farkı olmadığı belirtiliyor. TikTok sözcüsü, JavaScript kodunun optimum kullanıcı deneyimi sağlamak için yalnızca hata ayıklama, sorun giderme ve performans takibi (sayfanın ne kadar hızlı yüklendiği, çöküp çökmediğinin kontrolü) için kullanıldığını belirtiyor.

    Varsayılan tarayıcıyı kullanın

    Javascript kodunun olası kötü amaçlı kullanımından etkilenmemek için, kullanıcılara harici bağlantıları varsayılan tarayıcı üzerinden açmaları önerisinde bulunuluyor. Yalnızca TikTok özelinde değil, diğer uygulamalarda da, uygulamanın kendi tarayıcısı yerine telefonun varsayılan tarayıcısını kullanmanın daha güvenli olduğu belirtiliyor. Tiktok dışında her uygulama, bunu yapmanın bir yolunu sunuyor.

    Meta da kullanıcıları izliyor

    Kullanıcı etkinliklerini bu yolla takip eden tek sosyal medya plattformu Tiktok değil. Facebook ve Instagram da, uygulama içi tarayıcıdan yüklenen harici web sitelerine Javascript kodu yerleştirerek kullanıcıları takip ediyor. Meta, uygulama izleme şeffaflığı (ATT) aracılığıyla bu hakka sahip olduğu belirtiyor.

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