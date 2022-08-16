Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, çalışanını TikTok videosu nedeniyle tehdit etti

    Teknoloji devinin sosyal medya politikası, çalışanlarının paylaşım yapmasını zorlaştırıyor. Apple’ın bir çalışanını TikTok videosu nedeniyle kovmakla tehdit ettiği iddia ediliyor.
    Oy Ver

    Apple, çalışanını TikTok videosu nedeniyle tehdit etti
    Tam Boyutta Gör

    Bir Apple çalışanı yayınladığı TikTok videosu ile gündemde. Çalışanın, iPhone hakkında önemli güvenlik bilgilerine değindiği video, firmanın radarına yakalanmış durumda. İddiaya göre Apple’ın, TikTok videosu nedeniyle Paris Campbell isimli çalışanını işten kovmakla tehdit ettiği belirtiliyor.

    Her dev şirkette olduğu gibi Apple’da da sosyal medya politikası bulunuyor. Apple’ın sosyal medya politikası çalışanlarını kısıtlayarak, müşteriler, meslektaşlar veya firmaya ait gizli bilgiler hakkında paylaşımlarda bulunmamaları konusunda uyarmakta. Ancak firmanın ilgili iç tüzüğü, “Kendiniz olmanızı istiyoruz, ancak gönderilerde, tweetlerde ve diğer çevrimiçi iletişimlerde de saygılı olmalısınız.” diyerek çalışanların, teknoloji hakkında paylaşım yapmalarının tam anlamıyla engellenmediği anlamını ortaya çıkarıyor.

    Apple, çalışanını işten kovabilir

    Campbell, geçen hafta Coachella’da iPhone’unu kaybeden başka bir TikTok kullanışına yanıt verdi. Bu kullanıcı iPhone’unu Apple Kimliğinden çıkarmadığı takdirde kişisel bilgilerinin karaborsada satılacağına dair Çin'deki birisinden tehdit mesajları almakta. Campbell, yaptığı video paylaşımında iPhone kimliğini cihazından silmemesini söyledi zira iPhone, Apple Kimliği olmadan sadece teknolojik, işe yaramaz bir kutu. Dolandırıcılar ise telefonunu kaybeden kullanıcıya aslında blöf yapmakta, çünkü cihaz üzerinde kimlik bilgileri silinmediği takdirde iPhone’u satmaları mümkün değil.

    Paris Campbell, Tiktok paylaşımlarına göre Apple’da 6 yıldır onarım teknisyeni olarak çalışıyor. Kendisinin aktardığına göre herhangi bir gizli bilgi paylaşımı yapmadığı ancak yine de Apple’dan bir yönetici tarafından tehdit edildiğini söylüyor. Campbell, kendisine ulaşan yöneticiden, videoyu kaldırmadığı takdirde iş feshi dahil disiplin cezasına çarptırılacağını belirten tehdit telefonu aldığını iddia etmekte. Çalışanın orijinal videosu 7 milyondan fazla izlenmeye ulaşmıştı. Campbell ise videoyu yarıda keserse kovulup kovulmayacağını öğrenmek istediğini söylemiş ve yöneticinin kendisine tekrar döneceğini iddia etmişti. Apple çalışanı ayrıca "Dear Apple" adlı bir video daha paylaşarak kendisinin kovulup kovulmayacağını öğrenmek istediğini belirtiyor.

    TikTok’ta 439.000’den fazla takipçisi olan Campbell’in şirketteki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Büyük bir popülaritesi olsa da bu, kovulmasını engellemeyebilir zira Apple geçtiğimiz yıl yüksek profilli iki çalışanını gizli bilgileri paylaşmak nedeniyle kovmuştu. Campbell ise videolardaki bilgilerin zaten herkesin bildiği şeyler olduğunun altını çiziyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız