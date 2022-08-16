Apple, çalışanını TikTok videosu nedeniyle tehdit etti

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Bir Apple çalışanı yayınladığı TikTok videosu ile gündemde. Çalışanın, iPhone hakkında önemli güvenlik bilgilerine değindiği video, firmanın radarına yakalanmış durumda. İddiaya göre Apple’ın, TikTok videosu nedeniyle Paris Campbell isimli çalışanını işten kovmakla tehdit ettiği belirtiliyor.

Her dev şirkette olduğu gibi Apple’da da sosyal medya politikası bulunuyor. Apple’ın sosyal medya politikası çalışanlarını kısıtlayarak, müşteriler, meslektaşlar veya firmaya ait gizli bilgiler hakkında paylaşımlarda bulunmamaları konusunda uyarmakta. Ancak firmanın ilgili iç tüzüğü, “Kendiniz olmanızı istiyoruz, ancak gönderilerde, tweetlerde ve diğer çevrimiçi iletişimlerde de saygılı olmalısınız.” diyerek çalışanların, teknoloji hakkında paylaşım yapmalarının tam anlamıyla engellenmediği anlamını ortaya çıkarıyor.

Apple, çalışanını işten kovabilir

Campbell, geçen hafta Coachella’da iPhone’unu kaybeden başka bir TikTok kullanışına yanıt verdi. Bu kullanıcı iPhone’unu Apple Kimliğinden çıkarmadığı takdirde kişisel bilgilerinin karaborsada satılacağına dair Çin'deki birisinden tehdit mesajları almakta. Campbell, yaptığı video paylaşımında iPhone kimliğini cihazından silmemesini söyledi zira iPhone, Apple Kimliği olmadan sadece teknolojik, işe yaramaz bir kutu. Dolandırıcılar ise telefonunu kaybeden kullanıcıya aslında blöf yapmakta, çünkü cihaz üzerinde kimlik bilgileri silinmediği takdirde iPhone’u satmaları mümkün değil.

Paris Campbell, Tiktok paylaşımlarına göre Apple’da 6 yıldır onarım teknisyeni olarak çalışıyor. Kendisinin aktardığına göre herhangi bir gizli bilgi paylaşımı yapmadığı ancak yine de Apple’dan bir yönetici tarafından tehdit edildiğini söylüyor. Campbell, kendisine ulaşan yöneticiden, videoyu kaldırmadığı takdirde iş feshi dahil disiplin cezasına çarptırılacağını belirten tehdit telefonu aldığını iddia etmekte. Çalışanın orijinal videosu 7 milyondan fazla izlenmeye ulaşmıştı. Campbell ise videoyu yarıda keserse kovulup kovulmayacağını öğrenmek istediğini söylemiş ve yöneticinin kendisine tekrar döneceğini iddia etmişti. Apple çalışanı ayrıca "Dear Apple" adlı bir video daha paylaşarak kendisinin kovulup kovulmayacağını öğrenmek istediğini belirtiyor.

TikTok’ta 439.000’den fazla takipçisi olan Campbell’in şirketteki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Büyük bir popülaritesi olsa da bu, kovulmasını engellemeyebilir zira Apple geçtiğimiz yıl yüksek profilli iki çalışanını gizli bilgileri paylaşmak nedeniyle kovmuştu. Campbell ise videolardaki bilgilerin zaten herkesin bildiği şeyler olduğunun altını çiziyor.

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Apple, çalışanını TikTok videosu nedeniyle tehdit etti