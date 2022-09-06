TikTok, güvenlik ihlali iddialarını yalanladı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan TikTok, geçtiğimiz günlerde güçlü bir iddia ile tartışma konusu olmuştu. Birçok hacker formunda sosyal medya platformumun hacklendiği, sunucu kaynak kodunun yayınlandığı ve kullanıcı verilerinin sızdırıldığı iddia edilmişti. Ancak TikTok, konu hakkında açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

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Sızdırılan kaynak kodunun TikTok ile bağlantısı yok

İddiaların artmasının ardından TikTok, siber güvenlik takımın araştırma yaptığını ve sızdırılmış kaynak kodunun TikTok sunucuları ile alakası olmadığını belirtildi. Ayrıca bir hacker grubu, TikTok kullanıcılarının verilerine ulaştığını iddia etmişti ancak web güvenlik danışmanı Troy Hunt, sızdırıldığı iddia edilen verilen zaten halka açık olduğunu ve verilerin sızıntı kaynaklı olmadığını beliritti.

Geçtiğimiz hafta Microsoft, TikTok’un Android uygulamasında ciddi bir güvenlik açığı olduğunu belirtmişti. Ancak bu güvenlik açığı Şubat 2022’de bulunmuş ve TikTok ekibi tarafından hızlıca giderilmiş. Görünüşe göre bu haberi fırsat bilen bazı hacker grupları dikkatleri üzerine çekmek istemiş.

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TikTok güvenlik ihlali ve veri sızıntısını yalanladı