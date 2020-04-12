TikTok Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı

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Son yılların en trend video oluşturma ve paylaşma platformlarından olan, internet kullanıcıları arasında adeta bir çılgınlık halini alan TikTok, yakın geçmişte App Store ve Play Store'da toplam 1.5 milyar indirmeyi geride bırakmıştı. Uygulama böylelikle 1 numarada yer alan WhatsApp ve 2 numarada yer alan Facebook Messenger'dan sonra, geçen yıl içerisinde en çok indirilen üçüncü oyun dışı uygulama olmuştu.

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Son raporlara göre ise kendi rekoruna kırarak yalnızca Android platformunda 1 milyar indirme eşiğini geçen uygulama, Messenger'i geride bıraktı ve WhatsApp'ten sonra en çok indirilen uygulama oldu.

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TikTok içinde olduğumuz süreçten öncesinde de çok popüler bir uygulamaydı ancak mevcut Koronavirüs pandemisinin ve sosyal izolasyonun uygulamaya olan rağbeti arttırdığı yadsınamaz bir gerçek. Bu durum diğer pek çok mobil uygulama için de geçerli. Evlerinde vakit geçirmesi gereken insanlar can sıkıntılarını engellemek için geçmişte kullanmayı denemedikleri pek çok mobil uygulamayı indiriyorlar ve böylelikle uygulamaların indirme sayıları hızla artıyor.

TikTok'ı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

https://www.androidpolice.com/2020/04/11/tiktok-passes-one-billion-installs-on-the-play-store-boosted-by-the-coronavirus-pandemic/

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