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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı

    Çin menşeili video paylaşım platformu TikTok, Play Store'da 1 milyar indirmeye ulaştı. Böylelikle Facebook Messenger'i geride bıraktı ve WhatsApp'ten sonra en çok indirilen ikinci uygulama oldu.
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    Mobil Uygulamalar
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    TikTok Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı
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    Son yılların en trend video oluşturma ve paylaşma platformlarından olan, internet kullanıcıları arasında adeta bir çılgınlık halini alan TikTok, yakın geçmişte App Store ve Play Store'da toplam 1.5 milyar indirmeyi geride bırakmıştı. Uygulama böylelikle 1 numarada yer alan WhatsApp ve 2 numarada yer alan Facebook Messenger'dan sonra, geçen yıl içerisinde en çok indirilen üçüncü oyun dışı uygulama olmuştu.

    Ayrıca Bkz. "YouTube'un web sitesi artık daha fazla tablet dostu!"

    Son raporlara göre ise kendi rekoruna kırarak yalnızca Android platformunda 1 milyar indirme eşiğini geçen uygulama, Messenger'i geride bıraktı ve WhatsApp'ten sonra en çok indirilen uygulama oldu.

    TikTok Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı
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    TikTok içinde olduğumuz süreçten öncesinde de çok popüler bir uygulamaydı ancak mevcut Koronavirüs pandemisinin ve sosyal izolasyonun uygulamaya olan rağbeti arttırdığı yadsınamaz bir gerçek. Bu durum diğer pek çok mobil uygulama için de geçerli. Evlerinde vakit geçirmesi gereken insanlar can sıkıntılarını engellemek için geçmişte kullanmayı denemedikleri pek çok mobil uygulamayı indiriyorlar ve böylelikle uygulamaların indirme sayıları hızla artıyor.

    TikTokAndroid kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.



    https://www.androidpolice.com/2020/04/11/tiktok-passes-one-billion-installs-on-the-play-store-boosted-by-the-coronavirus-pandemic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 sa.
    Dalga geçecek bir şey yok, ben de Tiktok'a girip bakıyorum sık sık. Evet boş, bazen sığ, çoğu Türkçeyi doğru düzgün yazmayı bile bilmeyen eğitim seviyesi düşük bir çok video yükleyen var. Ama face, twitter, youtube, instadaki elitist geçinen trolleri ve züppeleri izleyip okuyarak hiç eğlenip gülemiyorum. Tiktok daha samimi ve sokağın dili gibi geliyor. Bu yüzden çok kafamı yormuyor ve 3+5 saniye bir videoya ayırdığım zaman da beni kasmıyor. Aşağılamadan kıskanmadan yorum yapmak gerek. Eğlenceli, net.
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 4 sa.
    Kalan 6 milyar kişinin içindeyim ve çok mutluyum.
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    Jon_Kar 6 sa.
    Dunyada 1 milyar bos insan var
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    DH Specialist (Emre ) 6 sa.
    geçmişte insanları din ile kontrol ediyorlardı, şimdi telefonlarla.
    corona bahanesiyle özgürlüklerimiz elimizden alınıyor ve alınmaya da devam edecek. dijital diktatörlük loading...
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    Amd64x2 7 sa.
    Hazir bilim adamlari labaratuarlardayken bununda tedavisini bulsalar.
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